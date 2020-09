Saldrán pescadores al mar este 25 de septiembre

Grupos de pescadores de San Felipe y Sonora anunciaron que este próximo 25 de septiembre saldrán al mar para participar en la pesca de camarón, aún sin el permiso de las autoridades federales.

Representantes de diversas cooperativas de pescadores resaltaron que durante los últimos dos años del Gobierno Federal no se ha dado una respuesta oficial sobre el problema de restricciones de pesca en el Alto Golfo de California, ni sobre la situación de la vaquita marina y la totoaba.

Ramón Franco Díaz, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas Andrés Rubio Castro de San Felipe, afirmó que a pesar de que se ha buscado a las autoridades éstas no escucharon a los pescadores, por lo que se tomó la decisión de salir a pescar aún en contra de este.

“El día 25 de septiembre, para ser exacto, se viene la apertura de la veda de camarón” resaltó “así como lo hicimos el año pasado hoy lo volvemos a hacer, vamos a salir a pescar con nuestras artes tradicionales, con las redes que siempre hemos usado para la pesca de camarón”

Los pescadores insistieron en que salir a pescar utilizando sus viejas artes de pesca, que actualmente están prohibidas por las autoridades, no es un capricho, sino que lo hacen por la necesidad de alimentar a sus familias.

Asimismo, resaltan que las artes de pesca que quieren impulsar entre los pescadores no son sustentables ni eficientes para ellos.

De acuerdo al representante de las Sociedades Cooperativas Pesqueras del Golfo de Santa Clara, Carlos Alberto Tirado Pineda, las autoridades federales no cuentan con una estrategia para atender la necesidad de los pescadores, ni tampoco la situación internacional.

No existe, no la conocemos, estamos a punto de salir el día 25 a pescar, sabemos las consecuencias que puede tener México en caso de hacerlo como lo vamos a tener que hacer, porque no nos queda otra, pero estamos viendo que necesitamos una respuesta oficial” dijo.