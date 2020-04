Salarios después de un mes de suspensión de labores

MEXICALI, Baja California.- El Lic. Alberto Sanchez Lujan, abogado laboralista de esta ciudad de Mexicali explica que a través de la situación actual en el estado y municipio por la pandemia y por comunicados de la Secretaría de salud y el Federal, que solo se pagará un mes de trabajo ya que la misma ley autoriza solo ese tiempo de pago salarial como causa de fuerza mayor.

El Abogado titular de “Sanchez Lujan y Asociados S.C” menciona que por la ampliación del resguardo domiciliario mencionado hasta el 30 de mayo aún existe la duda si habrá o no pagos de días adicionales de los que se habían establecido, y explica citando el Artículo 430 de la Ley Federal del Trabajo en el que dice:

“El Tribunal, con excepción de los casos a que refiere la Fracc. VII del artículo 427 en los que se refiere a contingencia”, el abogado pausa aclarando que esto no es contingencia, es causa de fuerza Mayor y continua leyendo “con excepción de ello, al sancionar o autorizar la suspensión fijará la indemnización que deba pagarse a los trabajadores tomando en consideración, entre otras circunstancias, el tiempo probable de suspensión de sus trabajos y la posibilidad de que encuentren nueva ocupación sin que pueda exceder del importe de un mes de salario”.

El Lic. Sanchez Lujan explica “con esta nueva ampliación, ya no hay fundamento legal para que se sigan pagando salarios”, mencionando esta aclaración por la publicación de información falsa por ciertos medios de comunicación en la que refieren que “la Secretaría del Trabajo establece que deben de pagarse los salarios hasta el mes de mayo y que no hay fundamento para no pagarlos”, en la cual no explica quien hizo la declaración y lo refiere como un “ monumento a la ignorancia de la Ley Federal del Trabajo”.

De igual manera comenta que tanto las empresas como los trabajadores deben de unirse ya que se encuentran solos al no tener ayuda de ninguna parte y tratar de llegar a un entendimiento para continuar laborando juntos, y no permitirse dividir explica “tenemos que llegar a entendimientos y dejarnos de llevar por ese antagonismo que el gobierno a venido provocando, los buenos y los malos, los chairos y los fifis, los trabajadores y los patrones, estamos remandos en el mismo barco, patrones y trabajadores”.

Continúa invitando a la gente a mantenerse unidos, a los trabajadores a entender que es difícil que pueda sobrevivir un mes más, y de igual manera a que las empresas continúen pagando salarios íntegros sin percibir un ingreso.