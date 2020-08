SAT en BC podría convertirse en un método de presión, temen empresarios

La creación de un Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Baja California podría convertirse en un método de presión para el sector empresarial, temen representantes de organismos empresariales locales.

Según comentarios realizados a LA CRÓNICA, la reforma aprobada por el Congreso del Estado el 13 de agosto pasado no contó con una socialización entre ciudadanos ni entre organismos empresariales.

Además, según señaló el presidente de Coparmex Ensenada, Martín Muñoz Barba, los legisladores locales no dejaron claro el costo presupuestario que el nuevo organismo tendrá para el estado.

“No existe ni se presenta en los documentos presentados públicamente cuanto costará crear al organismo descentralizado, cuánto será el costo nominal de su estructura” señaló “incluso la Ley de Ingresos de 2020 no tiene contemplada su creación”

El empresario resaltó que la reforma afecta la coordinación fiscal con la federación y que abre la puerta a la posibilidad de que sea utilizado como un instrumento de persecución política para “empresarios incómodos” de la administración estatal.

“Si puede convertirse en una herramienta de control, definitivamente” coincidió Rodrigo Llantada Ávila, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Mexicali.

Para el dirigente del CCE, muchas de las actividades que va a desarrollar el nuevo SAT BC ya son parte de diversas dependencias de la Secretaría de Hacienda.

Resaltó además que la situación actual de las empresas, delicada debido al impacto del Covid-19, podría agravarse con la implementación de una mayor fiscalización.

Ahorita vienes y generas una nueva oficina, que concentre las facultades que ya existen en muchos de los casos, pues no quisiéramos que esto agravara el momento que está viviendo el empresario” señaló.

Aunque reconoció que hay ciertas preocupaciones Víctor Hugo Delgado Sánchez, presidente de la Asociación de Maquiladoras (Index) de Mexicali, consideró que la creación de un nuevo SAT no modifica el funcionamiento de las empresas en su sector, ya fuertemente reguladas por el SAT Federal.

“Si el SAT estatal no va a tener ningún impuesto extra, o nuevos impuestos porque no los hay hasta ahorita, creemos nosotros que no vamos a tener ninguna situación que nos pudiera complicar el funcionamiento de nuestras empresas” admitió.

Sin embargo, comentó que sería interesante ver el funcionamiento del nuevo organismo para confirmar si traerá más eficiencia a la recaudación fiscal en Baja California, como justificaron los diputados al momento de la aprobación.