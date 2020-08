SAT BC va por los impuestos de informales

Sacar de la informalidad a las empresas para que paguen los impuestos obligados conforme a la Ley, es uno de los objetivos del recién creado Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SAT BC).

Jorge Alberto Raygoza Lucero, director general del SAT BC, aclaró que no pretenden “sangrar” a los contribuyentes que ya están en el padrón, sino que la intención es ampliarlo hasta un 18%, a través de la afiliación de los negocios informales.

“Más que contribuyentes omisos, la idea se trata de buscar ampliar la base tributaria, no queremos estar siempre sobre los mismos, se trata de fomentar el cumplimiento formal y oportuno, combatir la informalidad, que por sí misma, sabemos que se esconden, que tienen miedo de cumplir”, explicó el director.

Aclaró que no se trata de un terrorismo fiscal, ya que el SAT BC, tiene la intención de asesorar a quienes estén en la informalidad, y facilitarles el cumplimiento, fomentando el acercamiento a la ciudadanía, a través del pago en medios electrónicos.

Ampliar el padrón hasta en un 18%, se traduce en alrededor de 1 mil millones de pesos (MDP), a través de cobranza y recaudación, comentó que en el siguiente ejercicio, proyectan recaudar 1 mil 200 MDP más.

EFICIENCIA

Raygoza, informó que la intención es alinear los procesos que existían en el Estado, no se crean impuestos nuevos, ni atribuciones distintas a las que ya existían.

“Lo que sucedía es que teníamos atribuciones de auditoría fiscal en una parte, teníamos atribuciones de cobranza, de comercio en otra, en dependencias diferentes, eso provocaba que un área hacia su trabajo, y en el inter se perdía la comunicación, lo que se plantea es que haya un proceso de punta a punta”, declaró Raygoza.

El Estado tiene mucho material auditado, que no está cobrado, la idea del SAT BC, es ser eficientes, para la recuperación de los adeudos que tienen los contribuyentes al Estado, alineando todos sus procesos.

“Encontramos un gran número de expedientes de visita domiciliaria que se remitían para cobranza, por ejemplo, que simplemente no se cobraban, se hacía el trabajo, el Estado pagaba sueldos, auditores, pero no cobraban”, comentó.

Recordó que el contrabando de mercancía que entra al Estado, compite de manera desleal con los contribuyentes que sí pagan, que tienen su tienda, pagan renta y seguridad social.

“No somos un órgano persecutor, somos un órgano que va a cuidar el orden, no habrá doble tributación, es una herramienta para hacer el cobro de lo que se le debe al Estado”, declaró Raygoza.

OPERATIVIDAD

El titular de la Secretaría de Hacienda (SH), Rodolfo Castro Valdez, señaló que el SAT BC, nace bajo la figura de un organismo desconcentrado, lo que ayuda a tener una administración integral ante el contribuyente.

El Estado necesitaba una herramienta técnica especializada en materia de contribuciones, este organismo se verá fortalecido con personal más preparado, para atender mejor al contribuyente y que mejore la recaudación del Gobierno Estatal, dijo.

El SAT BC, estará ubicado en las oficinas de Hacienda de los Ayuntamientos. Castro declaró que implica la contratación de cien jóvenes, para realizar la verificación de expedientes y visitas domiciliarias, así como el arrendamiento de vehículos.

“A través de los convenios que ya tenemos con la federación, vamos a ser una herramienta para la recaudación de los impuestos federales, estos convenios marcan que lo que el SAT BC logre cobrar, se quedan en el estado”, señaló.

“Tenemos la meta de que a través de este proceso de fiscalización, logremos mil millones de pesos, este año, de esos llevamos un avance de 390 a 400 MDP”, explicó el secretario.

Esos mil millones pudieron ingresar en años pasados, pero no sucedió porque las autoridades de aquel entonces, no pusieron atención en fortalecer la cultura del pago, gastaban pero no recaudaban.

Señaló, que incluso encontraron expedientes completos, listos para que el contribuyente realizara el pago, pero no los notificaban, y fueron prescribiendo.

El SAT Federal, aumentó un 250% su recaudación, porque acostumbró al ciudadano a declarar en una página electrónica, y eso es lo que se pretende hacer en la entidad, mencionó Castro.

Declaró que los 1 mil 000 millones son impuestos estatales vinculados con el gobierno federal, el 70% del impuesto cobrado, se queda en el Estado, si es que hace el trámite completo.

También se implementa una coordinación con la Procuraduría Fiscal Federal, para llevar los expedientes hasta su última expresión, mencionó el secretario de la SH.

SOSTENIBLE

El SAT BC es 100% financiable, porque por cada peso recaudado, alrededor de cinco o siete centavos se invierte en la dependencia para su sostenimiento y operatividad, explicó Castro, que la inversión para echarlo a andar es de 30 MDP.

Declaró que el dinero recaudado, entrará a la SH, y lo redireccionarán a la parte de gasto social, y los programas sustantivos.

Aseguró que el SAT BC, lo construyeron desde la transición de Gobierno, y asegura que fue uno de los compromisos de campaña, porque entra en el orden y saneamiento financiero.

El destino del dinero, es para programas como los desayunos escolares, despensas, empleos temporales, “Capital semilla”, un centro de investigación del campo, el magisterio, entre otros rubros, comentó.

PERFIL DEL CONTRIBUYENTE

Son tres los perfiles de los contribuyentes: El contribuyente menor que ya paga sus impuestos a través de un patrón o directamente con los empresarios, ya tienen un método, y para ellos está el SAT, explicó.

Hacia el contribuyente mediano, que aporta un mayor valor en términos de recaudación, se buscará una cercanía, ya que muchas veces es por desconocimiento, que no realizan el pago de todas sus obligaciones.

Del contribuyente mayor, se espera más recaudación porque hay un trecho que cubrir, ya que no había una fortaleza en la cultura del pago de impuestos, es donde han detectado una gran brecha.

Este cambio no será con base a un terrorismo fiscal, prometió que no habrá persecuciones, primero se les invitará a contribuir, si persisten las omisiones pueden llegar a un crédito fiscal, o hasta un asunto penal.