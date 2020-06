Rumbo a Texas

Sudisciplina, carácter y calidad la han llevado a conseguir múltiples logros a nivel local, no obstante, sus ganas sobresalir le han permitido participar en campeonatos internacionales de banderitas.

Lía Paulette Cruz ha conseguido diversos títulos con el Instituto Salvatierra y Club Zorritas en Mexicali, sin embargo, ha representado a México en certámenes de talla mundial y del 26 al 28 de junio, defenderá la jersey del equipo ‘CodeRed’ en el torneo ‘Flag Football National Championships’.

Será en la ciudad de Arling ton, Texas, donde Cruz formará parte de una selección para jugar en las categorías de siete y cinco jugadoras en el campo. “Es un torneo nacional de los Estados Unidos. Van a participar equipos de Texas, Chicago y Florida, mientras que en ‘Code Red’ habrá mujeres de México, Estados Unidos y Europa”, comentó Cruz en entrevista vía telefónica.

Lía Paulette fungirá como ‘quarterback’ de su nuevo equipo, esto después de que el coach del mismo, Matt Reimel, le vio aptitudes durante su estadía en el país de las ‘Barras y las Estrellas’.

“Conocí al coach Reimel en Houston y me dijo que le interesaba que jugara con él. Pasó un tiempo y me habló para formar parte de este nuevo roster. Tengo cuatro meses que no juego y por ende estoy aún más emocionada por ir”, señaló la deportista cachanilla.

Finalmente, la mexicalense de 15 años de edad afirmó que pese a estar en cuarentena por la pandemia del coronavirus (Covid-19), ha estado preparándose física y mentalmente para llegar en óptimas condiciones al evento.

“Me avisaron del campeonato hace un mes y desde entonces entreno todos los días en mi casa. Me dijeron que en Estados Unidos empezaron a entrenar hace tres semanas, pero estoy segura que estaré lista para hacer un buen papel”, sentenció.

FICHA TÉCNICA:

Nombre: Lía Paulette Cruz Millán

Fecha de nacimiento: 19 de septiembre de 2004

Lugar de nacimiento: El Centro, California

Deporte: Banderitas (flags)

Años como deportista: 6

Posiciones: Mariscal de campo, receptora, corredora y safety.

ALGUNOS DE SUS LOGROS:

*2 Copas ‘Bachuni Flags’ con el Instituto Salvatierra en 2017 y 2018.

*Campeona de la Lisefa en categoría Preparatorias con el Club Zorritas en 2017.

*Campeona con la selección de México en el Torneo Internacional ‘Pink Bowl’.