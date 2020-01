Ruffo Ibarra un chef que sazona con amor

Bajar temprano a la cocina a preparar los panckes para el cumpleaños de su mamá, así fue como inició su romance con la cocina, tan solo tenía ocho años de edad.

El Chef Ruffo Ibarra dice que el amor es el mejor ingrediente para cualquier de sus platillos, eso lo aprendió de su mamá. “Mi madre se acuerda más de esto, que (yo) el día de las madres y en su cumpleaños me bajaba a la cocina, le hacia hot cakes de grande a chiquitos como si fuera una torrecita e íbamos a su cuarto a cantarle las mañanitas”, recordó Ibarra.

Formó parte de la primera generación de Culinary Art School en Tijuana, trabajó en Cenador de Amós en Cantabria, España y al lado de Massimo Bottura en la Osteria Francescana en Italia.

Sin duda ahora su presencia en Oryx Capital, dijo es la escuela de todos los días, donde perfecciona sus propuestas, donde pone a prueba su sazón, luego de haberle dicho a su padre que era la cocina y no otra carrera, lo que quería estudiar.

SU PLATILLO

Hoy en día, no sólo su cocina tiene renombre, también él, quien como chef con causa, ha escalado a otro nivel llevando sus ingredientes, siendo aquella crema de elote, la primera en perfeccionar.

“La crema de elote puede ser una cosa muy sencilla, simple y sabrosa, me acuerdo de estas latitas que había, y un día decidí hacer una receta con erizo morado, y esa receta me tomó dos años ajustarla a donde dije: No puedo moverle nada”, compartió.

Como todos los chefs novatos, él también pasó por la etapa de querer ser lo que no, europeo, con platillos franceses, españoles, pero la simplicidad lo hizo regresar a los orígenes.

“Me encanta jugar con recuerdo o nostalgia, propio o común, cuando recién abrimos el restaurante tenía una sopa de letras, porque quiero que cuando lo veas, sonrías de acordarte de tu mamá”, puntualizó.

MEJOR ACOMPAÑANTE

Dice que la música es parte de su acompañante a la hora de cocinar, siempre es mejor, de hecho su equipo de trabajo así lo hace. También comparte que las manos es su instrumento favorito, el quemarse, el tocar, el poner la sazón, serán sin duda lo mejor, tanto como el ajo y el amor a cada platillo.

El sabor y el sazón de Ruffo Ibarra han hecho que su estilo de cocina se coloque a un nivel transfronterizo y endémico. Además el pasado 2019 logró llevar su talento gastronómico a causas sociales como This Is About Humanity, con la fundación del chef José Andrés (World Central Kitchen) y Fundación Castro Limón.

INGREDIENTE FAVORITO:

• El Ajo y como especie Cardamomo

¿QUIÉN COCINA EN CASA?

• En mi casa no hay nada, término comiendo al final de los eventos, si acaso vino espumoso, para hacer sándwich.

PLATILLO CREACIÓN DEL QUE ESTÉ ORGULLOSO:

• La crema de elote, porque es un contraste entre lo más simple y el erizo morado

DICHO MIENTRAS COCINA

• En la cocina es mejor… cantando

UTENSILIO INDISPENSABLE EN SU COCINA

• Las manos

PLACER CULPOSO COMO CHEF:

• Tacos

CHEF LOCALES FAVORITOS:

• Giovanny Brasea

• Adria Marina

• Javier Plascencia

PLATILLO ESPECIAL Y FAVORITO

• Crema de elote con erizo

• Elote amarillo ahumado

• Puré de betabel

• Erizo morado

• Zanahoria morada y amarilla

• Betabel candy

• Brotes de chicharo