Rompen consejeros sesión para designar plurinominales

MEXICALI, Baja California.- La designación de diputados plurinominales, programada a realizarse este viernes por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), se retrasó ante la ausencia de tres consejeros electorales, que decidieron abandonar la sesión.

Esto ocurrió durante la 47va Sesión Extraordinaria de este viernes 19 de julio, ante la ausencia del consejero presidente Clemente Custodio Ramos Mendoza, quien previamente había enviado un escrito excusando su ausencia debido a problemas de salud y no estuvo presente.

Durante esta sesión se tenía planteado aprobar la designación de los ocho diputados de representación plurinominal que faltan para conformar la próxima legislatura del Congreso del Estado, que debe entrar en funciones el próximo 1 de agosto.

Este dictamen ha causado controversia entre los consejeros al designar cinco lugares para hombres y tres para mujeres, lo que daría un Congreso conformado por 13 hombres y 12 mujeres.

Ante la ausencia del presidente el consejero Daniel García consideró se dio una omisión en el procedimiento para llamar a la sesión y votó en contra del orden del día, acción a la que se sumaron Viridiana Maciel Sánchez y Abel Muñoz Pedraza.

A pesar de esto, el orden del día fue aprobado con el voto de calidad de la presidenta en funciones Lorenza Soberanes Eguia, tras lo cual los tres consejeros anteriormente mencionados decidieron retirarse de la sala, rompiendo el quórum de la sesión y obligando a iniciar un receso. “Uno de ellos aducía que había una especie de informalidad en la convocatoria, y bueno ya que este subsanada no tendrían, me parece a mi, ningún pretexto para no estar” expresó.

Esta decisión de los consejeros fue criticada duramente por la mayoría de los representantes de partidos políticos, quienes solicitaron levantar un acta contra los consejeros ausentes y anunciaron una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE). La sesión fue reanudada cerca de las 14:00 horas del mismo viernes, solamente para ser clausurada por la consejera presidenta en funciones y anunciar que se tiene un plazo de 24 horas para llamar a una nueva sesión.

PARIDAD

El dictamen aprobado por la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, que se votaría ayer en la sesión del Consejo General del IEE, señala que de los ocho espacios de diputaciones plurinominales cinco serán para hombres y tres para mujeres.

Esto fue criticado por las integrantes del Frente Político Nacional de Mujeres Baja California, quienes acudieron a la sesión del Consejo General con intención de protestar pues consideran que la designación del IEE no respeta la paridad de género.

Matilde Terraza Sauceda, presidenta del Frente, consideró que tribunales electorales ya ordenaron la aplicación de lineamientos a favor de las mujeres para lograr la paridad, lineamientos que a su parecer no está siguiendo el Consejo General. Señaló también como una falta de respeto que el tema se vote con sólo seis consejeros electorales y no el consejo completo.

“[El presidente] está evadiendo, que se presente y que diga si está a favor o en contra” solicitó “nosotros seguiremos procediendo conforme a las impugnaciones que se tengan que hacer, porque las vamos a hacer”.