Román logra caminar de manera normal

Román Alí nació con una condición que le impediría caminar de manera normal, e incluso utilizar zapatos.

El pequeño fue diagnosticado con pie equinovaro bilateral, es decir, con la forma del pie hacia abajo (equino) y adentro (varo), lo cual le impide obtener una posición equilibrada; se trata de un caso en mil niños, según la estadística mundial.

Román Alí ha vivido en tratamiento desde que nació, explicó la jefa de Jurisdicción, Laura Andrea González Cruz: “Al año de edad se le practicó una tenotomía en el talón de Aquiles, por lo que siempre utilizó yesos y férulas, además de que la mayor parte del tiempo estuvo descalzo, creció y aprendió a “caminar” con las puntas de los pies. Asimismo, tenía una desviación en una rodilla de cinco centímetros que dificultaba aún más su forma de andar”.

A la edad de 1 año 7 meses, los papás de Román Alí acudieron al CEREDI para que recibiera terapia física, los avances fueron de inmediato, tanto que empezó a caminar con sus plantas de los pies completamente abajo y después pudo caminar con tenis. A la fecha la desviación de su rodilla disminuyó a 1 centímetro, celebró la doctora.

“Esta última cita con la ortopedista tuvimos muy buenas noticias, Román ya no necesita ninguna operación, nos dijo la terapeuta que mi hijo ya no tienen ningún problema; hoy puedo ver a Román correr, y era algo que nunca me imaginaba”, expuso la feliz madre, Cynthia Martínez.