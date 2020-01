Rocío Esponda: Una chef con amor de hogar

Entre instrumentos de cocina, hornos, ingredientes y sabores que deleitan al paladar, es como trabaja la Chef Rocío Esponda, quien desde hace 20 años dedica su vida al mundo de la repostería.

Originaria de Mexicali, la chef comentó que su objetivo siempre ha sido que en cada bocado, sus clientes puedan sentir la pasión y el calor de hogar con la que hace sus creaciones, pues ahí está el ingrediente principal.

“La cocina es un espacio donde uno implementa la creatividad, el talento culinario pero también los sentimientos tal y como sucede en la película agua para chocolate”.

“Y eso es cierto porque cuando uno está feliz y creativo se nota en su trabajo, y la verdad ese es mi ingrediente, pues me gusta estar contenta cuando trabajo, porque cuando me siento estresada los postres no salen igual”, mencionó.

PRIMEROS PASOS

Rocío quien gusta de mostrar su energía en cada postre, expresó que su amor por la cocina se remonta a cuando convivía en la cocina con su madre y hermana, pues era el sitio donde la magia comenzaba. Indicó que sus primeras creaciones o “pininos” fue haciendo los famosos pasteles de “cajita”, pues disfrutaba de convivir en familia.

“Eso de la convivencia en familia y sentir el hogar es parte de mi, es algo que las nuevas generaciones deberían practicar, pues la cocina es eso, pasar tiempo y disfrutarlo”. “Por eso el pastel que hago y que vas a disfrutar tiene un gran contenido de cosas, pues ahí van mis sentimientos, mi energía positiva puesta sobre tu mesa”, expresó.

COCINANDO EL PROYECTO

Pero el reconocimiento y la experiencia no llega de la noche a la mañana, mencionó la Chef cachanilla mientras realizaba un postre con sabor a cerveza, pues recordó que su proyecto de repostería nació junto con su esposo, el Chef Rafael González.

Comentó que tenía 19 años de edad y aún siendo novios se aventuraron al estilo de vida y trabajo que llevarían con el tiempo, pasando por el prueba y error, dándose cuenta que hacer postres no es algo sencillo.

“Había mucho por aprender, muchas incógnitas que con el tiempo y la experiencia adquirida fui descubriendo, pues esas incógnitas por muchos años estuvieron dentro de mi cocina”. “Y si digo todo esto, es porque me hice sola, yo no estudié gastronomía, pues mis ganas de conocer más hicieron que me fuera involucrando en el tema, que en ese entonces en Mexicali no había lugar donde aprender sobre el tema”.

“Así que con el tiempo y decidida, yo siempre me dije que iba a poner un taller o mi escuelita de de repostería, para que las nuevas generaciones aprendieran todo lo que en mi tiempo no existía”, expresó.

DETALLE Y RESPONSABILIDAD

Rocío expuso que al poner la primera piedra, lo demás se iría dando a tal grado que su trabajo sería reconocido como pionero en la ciudad, dando pauta a que tuvieran sus propios retos y satisfacciones.

Explicó que la idea era innovar, dar un producto nuevo y que el cliente sintiera que su compra estaba valiendo la pena, pues había que competir con las principales pastelerías de la ciudad.

“Si ellos vienen conmigo, tendrán la certeza que nos sentaremos a platicar para conocer sus gustos y darle un producto totalmente personalizado, saber cual es su estilo pues lo importante siempre será la felicidad del cliente”.

“Así que en ese sentido siento que se marcó una tendencia con nuestro trabajo que logró irnos diferenciando poco a poco de los demás”, indicó.

EXPERIENCIAS DE VIDA

Pero más allá de los retos de tener su propio negocio, expuso que una de sus mayores experiencias de vida fue la participación que tuvo en un reality show de cocina llamado “El Desafío de Buddy Latinoamérica” que se transmitió por el canal de Discovery Channel.

Señaló que haber estado en el programa y conocer a más personas que comparten el amor por la repostería fue un momento único, pues a pesar de que era una competencia, al final del día ganó nuevos amigos.

“Puedo decir que fue una experiencia enriquecedora donde mi esposo y mi familia me apoyaron en todo momento, haciéndome sentir completa como madre y como profesionista”.

“Con el tiempo puedo decir que después de vivir ese momento la ciudad te queda chica, pero Mexicali es mi ciudad donde crecí y donde me he formado, la cual no la cambiaría por nada, pues aquí tengo a mi gente”, comentó.

NUEVOS HORIZONTES

La Chef Rocío quien ahora y con la energía que la caracteriza, expuso que hoy en día se siente plena y segura de su trabajo, pues sabe que su trabajo debe seguir trascendiendo, ya que Mexicali se está abriendo a nuevos horizontes gastronómicos.

“Ahorita el tema de la cerveza artesanal está teniendo mucha fuerza y los postres bien pueden adaptarse, pues aunque al cachanilla le gusta lo conocido está aprendiendo a ver nuevas propuestas culinarias”.

“Es por ello que mis postres deben saber fusionarse con lo que estamos orgullosos que es la cerveza, sin dejar ese estilo casero y ese amor de hogar que me gusta dar, pues aunque es una carrera de larga jornada, la repostería es y será mi gran pasión”, explicó.