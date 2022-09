Roban dos refrigeraciones en Jardín de Niños “Noé de la Peña” el pasado fin de semana

El Jardín de Niños “Noé de la Peña”, ubicado en la calle Novena de la delegación González Ortega, sufrió dos robos de refrigeraciones el pasado fin de semana, así lo dio a conocer la directora del plantel, María Guadalupe Félix.

El primer robo se dio la noche del viernes 23 de septiembre cuando un sujeto cortó con unas pinzas el cerco de malla ciclónica logrando ingresar al plantel y llevándose una refrigeración de dos toneladas, la cual pertenecía a la dirección.

De igual forma, el domingo 25 de septiembre por la noche ingresó por el agujero hecho dos días antes una persona del sexo masculino a las instalaciones del plantel, llevándose otra refrigeración perteneciente al cubículo de la secretaria.

Foto: Daniel Reséndiz

Te puede interesar: Arrestan a tres por robos y daños en una escuela

El día lunes que se reincorporó el personal a las aulas notaron la falta de las dos refrigeraciones, por lo que revisaron la única cámara del plantel en la cual se puede observar al sujeto ingresando al Jardín de Niños.

La escuela cuenta con un velador que le proporcionó el Sistema Educativo, sin embargo, solo trabaja de lunes a vierne,s por lo que los amantes de lo ajeno aprovecharon los días que el plantel se encontraba completamente solo.

“Con mucha calma entra caminando y rompe la malla, se ve que trae un palo en sus manos, pero están tan bien cortadas las rejas de protección que yo pienso que utilizo algo especial para cortar porque no batallo nada”, expresó la directora.

Foto: Daniel Reséndiz

La directora ya reportó el robo al Sistema Educativo, sin embargo, desde el ciclo pasado notificó la falta de refrigeraciones en el plantel y hasta el momento no le han dado solución, la última vez que preguntó le respondieron que probablemente para diciembre se las entreguen.

Esta no es la primera vez que sufre vandalismo el plantel, durante las vacaciones de verano también ingresaron sujetos ocasionando destrozos en los salones y trataron de llevarse las refrigeraciones.

La directora ha solicitado en varias ocasiones un cerco tubular para mayor protección del plantel debido a que el cerco actual de malla ciclónica se encuentra muy deteriorado.

“La primera refrigeración que me robaron el viernes era prestada porque el sistema educativo no me respondió por la falta de refrigeración, yo me la pase todo el verano sin aire acondicionado…Ahora tengo que ver cómo le voy hacer también con la refrigeración prestada que me robaron”, finalizó la Directora del plantel.