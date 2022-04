Revocación de Mandato: Poca afluencia participativa en casillas de Mexicali

Siendo las ocho de la mañana frente a las instalaciones de la escuela primaria Licenciado Benito Juárez ubicada en la sección 395, se encontraban dos cartulinas pegadas justo en la entrada de la escuela, donde se explicaba la nueva ubicación de la casilla.

Personal del INE rápidamente ubicó la casilla en una vivienda justo al frente de la escuela, ocasionando un retraso al abrir las urnas, situación que causó enojo hacia las personas que acudieron desde temprana hora para ejercer su voto.

En su mayoría se podía apreciar la asistencia de personas mayores haciendo fila en la espera de la apertura, algunas cansadas por estar paradas, otras frustradas por el retraso y algunos enojados porque tardaron en ubicar la vivienda.

A unos minutos de que se abrieran las urnas, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda acudió a votar, situación que causó revuelo tanto para los medios de comunicación quienes estaban a la espera de respuestas como para los ciudadanos que le expresaban sus quejas referentes a la situación prevista.

Durante la instancia se percató que las personas se encontraban satisfechas por ser partícipe de dicha actividad electoral, haciéndolos sentir responsables del futuro del país.

Por otro lado se visitó la Universidad Xochicalco una de las instancias que recibía más ciudadanos, pues contaba con el abasto de doce secciones y aparte la urna especial una de dos que se instalaron únicamente para la ciudad de Mexicali, utilizada para aquellos ciudadanos externos y pertenecientes de otra sección.

A pesar de abarcar un número alto de secciones, la afluencia de personas era mínima, no se contaba con tiempo de espera ni filas largas para ingresar a la instalación.

De acuerdo con trabajadores, explicaban que por tiempos acudían grupos de diez o un poco más de personas y después disminuían.

Los ciudadanos se mostraban acompañados, de familiares, amigos o parejas, quienes felizmente salían a tomarse fotografías afuera de la instalación como recuerdo mostrando el dedo pulgar manchado con tinta negra.

Por su parte la escuela primaria General Vicente Guerrero, cubría cuatro zonas estipuladas, como las demás instituciones, se manejaba con los protocolos de seguridad, al ingresar median la temperatura y en caso de no contar con cubre bocas se les brindaba uno, sin negar el acceso al voto.

Durante en transcurso del día se estuvieron presentando ciudadanos a ejercer su voto, sin llegar a ocasionar filas de espera o saturación al entrar a las instalaciones

La cuarta escuela fue la primaria Pedro F. Pérez y Ramírez recibiendo únicamente a la comunidad de la sección 444, de acuerdo con funcionarios de casillas, comentaron que durante la mañana fue muy poca la participación de la ciudadanía.

Después de las once de la mañana fue más recurrente la asistencia de los ciudadanos, quienes se mostraban satisfechos con la rapidez que se brindaba.

Para finalizar siendo las seis de la tarde el Teatro del Estado siguiendo con el horario estipulado, cerró el cerco de la instalación negando el paso a aquellos ciudadanos que llegaron tarde.

Durante la tarde se estaba manifestando viento, que en reiteradas ocasiones voló hojas de votos haciendo más complicado el conteo a los funcionarios de casilla.

Durante el día se les realizó una serie de preguntas a los ciudadanos que acudieron a emitir su voto.

¿Cuál es su opinión referente a la consulta ciudadana donde se les brinda la participación y toma de decisión para decidir si el presidente continúe con su mandato?

“Pues muy bueno, porque si así otro presidente viene y en vez de ayudar al país lo saquea, pues lo podemos sacar” expresó Victoria Coronado

“Excelente, no para este sexenio, para los que venga, esta revocación se debió haber hecho, en las elecciones pasadas” comentó Rodolfo Vega Ríos

“Pues ojala lo hicieran todos verdad, el presidente está poniendo a prueba, señal de que está haciendo las cosas bien y eso me da confianza” dijo Joel Silva

“Se me hace muy bien porque al menos a mi me gusta el trato y el presidente que esta, esta bien que nos den la decisión si queremos o no seguir con el mismo presidente” compartió Cristian Alberto Vega Gutiérrez

¿Considera que esta consulta debe efectuarse en otros cargos gubernamentales?

“Con todos lo que trabajan en gobierno” Ramón Ávila

“Debería ser en todos los niveles de gobierno, hay mucha gente corrupta” No quiso brindar su nombre

“Si, también, gobernadores y alcaldes, hay pésimo trabajo de algunos gobernadores anteriores aquí en Baja California” se abstiene al brindar su nombre por cuestiones de seguridad.

“También a Gobernadores y presidenta municipal, se debería efectuar la consulta” reitero Carlos Ramos Gallardo