Revisarán criterios de renta del Palenque tras disparo en concierto

Autoridades municipales buscan revisar los criterios de la renta del Palenque del FEX y tomar medidas tras lo ocurrido el sábado pasado durante un concierto del Grupo Codiciado, donde uno de los escoltas del grupo emitió un disparo tras discutir con un fan.

Si bien previamente la presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, emitió un boletín rechazando los hechos, este lunes confirmó que se buscará tomar medidas desde la administración municipal para evitar que esto ocurra.

“No es tan sencillo como parece el poder seleccionar que grupos musicales entrarían o no al palenque, porque eso atenta hasta con los derechos humanos” admitió “no es tan sencillo, tenemos que establecer un consenso”

La alcaldesa mexicalense consideró que durante la presentación de grupos relacionados a este género musical se puede llegar a observar una gran cantidad de alcohol e incluso droga, lo cual pone en riesgo de alcanzar situaciones parecidas a la del sábado pasado.

Señaló que para llegar a una decisión buscará un consenso con funcionarios municipales y regidores, aunque personalmente opinó en contra de permitir la presentación de este tipo de grupos.

“No puede ser un criterio personal, tiene que ser consensuado, si a mi usted me lo pregunta como ciudadana, no como presidenta municipal, ciertos artistas sí” afirmó “hablaríamos de Yuri, hablaríamos de artistas que no generan esos ambientes, yo quitaría todos esos grupos”

Sobre la situación legal y la posibilidad de una sanción para los organizadores o el grupo musical involucrado en el evento, señaló que todo está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Fiscalía trae el asunto, hoy nos van a dar los resultados de eso” comentó “si no tomamos medidas extremas, no podemos garantizar que esto no vaya a suceder”

Asimismo, reveló que si bien personal del FEX revisa exhaustivamente a los asistentes a este tipo de eventos, esto no ocurre con los artistas y sus escoltas que muchas veces llegan con algo de retraso y entran apurados al escenario.