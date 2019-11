Revisarán 15 establecimientos por semana para combatir contaminación

Asaderos, pollerías, carrocerías, carpinterías o establecimientos de pintura serán algunos de los rubros en los que se aplicará el operativo de revisión por parte de la Dirección de Protección al Ambiente de Mexicali.

Los establecimientos que se revisarán en primera instancia serán aquellos que ya fueron auditados por la dependencia y se les dio un plazo para arreglar las irregularidades, pero que no han atendido los requerimientos.

“Traemos una programación de aproximadamente 15 establecimientos por semana, son los que vamos a estar yendo a verificar si cumplieron, y si no cumplieron se procederá de la misma manera, con sanción económica y con clausura” indicó su titular, Efraín Nieblas Ortiz.

Los establecimientos sancionados son los que no cuentan con equipos de control de emisiones a la atmósfera, no tiene un debido manejo de residuos o no implementan mecanismos de control en sus descargas de agua residual.

Aquellos que no hayan acatado las recomendaciones podrán ser acreedores a multas de hasta 200 UMA (16 mil 898 pesos), a la retención de los equipos que no cumplan con los lineamientos de Protección al Ambiente o a la clausura del local.

El pasado jueves se dio la primera clausura como resultados de estos operativos en un asadero ubicado en el boulevard Anahuac, debido a que no cumple con lo que establece la licencia ambiental municipal.

“No tenia campana, no tenia la forma de capturar las emisiones, controlarlas y filtrarlas, que es lo que manda la norma ambiental” dijo.

Asimismo, el funcionario indicó que van alrededor de cinco o seis retenciones de asadores en carnicerías que no cuentan con el permiso, algunas de las cuales ya tenían requerimientos por parte de la autoridad municipal.