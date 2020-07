Revela su lado tóxico

Adaptándose a la nueva normalidad, Jorge Medina se ha mantenido en casa aprovechando el tiempo para disfrutarse, luego de pasar años de gira y viajes por trabajo.

El cantautor de regional mexicano, en entrevista con este diario, habló sobre su más reciente sencillo “Persona Tóxica”.

“No es una persona, puede ser un hombre, una mujer, una situación, una situación laboral, familia... yo creo que tóxica es una palabra muy actual y que se usa para muchas situaciones, y para muchas personas”

“Si no quieres que te la dediquen pues no seas tóxico, cambia para bien, pórtate bien, sé buena gente con tu pareja, con tu familia”, compartió el cantante, quien dijo que su personalidad tóxica sale cuando dedica tiempo de más al ejercicio.

El intérprete de “Porque tú llegaste” está consiente que algunos podrían ofenderse con su canción, o pensar que podría ser dirigido a las mujeres, sin embargo dejó en claro que el enfoque de su tema no es ese. Lo que decidió externar es su descontento por la cultura de la “cancelación” en redes sociales.

Medina, también señaló que su próximo álbum “Tres Vidas”, se llama así gracias al tema con el mismo nombre, que recalca los tiempos que se han vivido antes, durante y después de la cuarentena.

“Al principio no descubría tanto el mensaje más que el tipo estaba solo. Cuando llegó la pandemia y la grabé ya con los arreglos, con el estudio, me metí tanto en la canción y en su tristeza.

“Hablo mucho de lo que fuimos que fue hace cuatro meses que empezó esto, de lo que nos aconteció y de lo que somos ahora que es otra cosa”

“Entonces ‘Tres Vidas’ me pareció excelente porque habla exactamente de lo que vivimos, tuvimos todos, perdimos, hemos perdido muchas cosas, incluso gentes, y lo que tenemos que hacer para reinventarnos, es simple la canción, el mensaje, pero tenemos que salir adelante”, compartió.

El intérprete dijo que extraña promocionar en persona su nueva música y tener acercamiento con las personas, pero desea poder regresar a sus actividades sin poner en riesgo a los fans.

“Deseo que las cosas cambien y pasen, y no lo digo porque me urja un concierto, aunque lo extraño mucho, no me urge que la gente se enferme, me urge poder hacer mis cosas como un poquito más suelto.

“Tengo que empezar con alguna serenata, chiquita, leve con algún concierto acústico que la gente pueda ver, no he hecho eso con la banda, y todo lo demás vendrá por consecuencia, solo y sí nadie está en riesgo”, explicó.

“Persona Tóxica” ya está disponible las plataformas digitales, así como un video con la letra en YouTube, mientras prepara la grabación del vídeo oficial.