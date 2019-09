¡Retumba El Cachanilla!

Baja California conquistó cinco de ocho títulos posibles en la tradicional Copa Indios 2019 en hockey sobre pasto, en el evento realizado en Guadalajara, Jalisco.

En plenas Fiestas Patrias, por el 209 aniversario de la Independencia de México, el hockey de Baja California dio el grito de “campeones” en la “Perla Tapatía”. Comandados por Francisco Benedith y Andrea Burciaga, el Estado 29 festejó los títulos en las categorías Sub 6 Mixto, Sub 12 Femenil, Sub 12 Varonil, Sub 15 Femenil y Libre Varonil; también hubo medalla de plata en Libre Femenil y bronce en Sub 15 Varonil.

En los juegos de finales, en la Sub 6 Mixto, Baja California derrotó 8-3 a Xalisco HC, siendo el pequeño Víctor Gorosave el ‘Jugador más Valioso’ en la séptima edición de la Copa Indios, emulando con esta distinción la hazaña de su hermana Gretel Gorosave en el 2018.

En la Sub 12 Femenil, Baja California y Xalisco HC empataron 3-3 en el tiempo reglamentario y en los shotouts el triunfo fue para las peninsulares, quienes tuvieron en Marla Benedith a la ‘Jugadora más Valiosa’, distinción que gana por segundo año consecutivo.

La Sub 12 Varonil también fue para Baja California, al imponerse 9-3 a los Tiburones de Jalisco, siendo Daniel Vázquez el Jugador más Valioso; en la Sub 15 Femenil, el Estado 29 se impuso 4-3 a las Linces de Yucatán, con Valeria Espinoza premiada como la Jugadora más Valiosa.

En la categoría Libre Varonil, en un clásico regional, Baja California aprovechó a la perfección tres cortos para derrotar 3-1 a los Soles de Sonora, quienes buscaban el bicampeonato en la Copa Indios.

Y en Libre Femenil, Baja California perdió 3-0 ante el representativo 3 Generaciones, un equipo integrado por ex seleccionadas nacionales; en la Sub 15 Varonil, los bajacalifornianos se apoderaron del bronce al imponerse 5-3 a Stick Boys, de la Ciudad de México, categoría en la que Karol Sánchez fue el Jugador más Valioso.

LOS LOGROS DE ‘BAJA’ EN COPA INDIOS

CATEGORÍA RIVAL RESULTADO LOGRO JMV

Sub 6 Mixto Xalisco HC 8-3 Oro Víctor Gorosave

Sub 12 Varonil Tiburones Jal. 9-3 Oro Danil Vázquez

Sub 12 Femenil Xalicso HC 3-3 (shoot outs) Oro Marla Benedith

Sub 15 Femenil Linces Yucatán 4-3 Oro Valeria Espinoza

Libre Varonil Soles Sonora 3-1 Oro ---

Libre Femenil Generaciones 0-3 Plata ---

Sub 15 Varonil Cd. de México 3-5 Bronce Karol Sánchez

JMV= Jugador Más Valisoso