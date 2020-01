Retraso en Fiscalía Anticorrupción no detiene investigación

BAJA CALIFORNIA, México.- La falta de recurso para establecer la Fiscalía Anticorrupción representa un contratiempo en el avance de la investigación contra las supuestas empresas fantasmas contratadas por el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

El secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, comentó que el proceso de creación de la Fiscalía Anticorrupción ha sido pesado, a pesar de ello no han detenido la investigación.

“Sigue en marcha la investigación, hemos tenido un pequeño contratiempo al crearse la Fiscalía Anticorrupción, porque viene de la nada, debe de tener infraestructura, personal, y eso ha sido un poquito largo y pesado, sobre todo por las condiciones económicas del estado”, informó Rodríguez.

Por lo pronto, la Fiscalía General del Estado (FGE), ha pedido información al Congreso, y al Órgano de Fiscalización, pidiendo las cuentas públicas de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, lo que significa mucho papeleo e investigación, adelantó.

Normalmente los fiscales convocan a comparecer a los empresarios o implicados, cuando se tienen más elementos avanzados, prometió que la investigación continuará hasta las últimas consecuencias.

Por otra parte, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, defendió que la investigación no se encuentra empantanada, solo se trata de una situación presupuestal en torno a la Fiscalía Anticorrupción.

El Gobernador aseveró que se han detectado graves delitos en el Registro Público de la Propiedad, DIF, y el Instituto de la Juventud, asegurando que hay elementos para encarcelar a “Kiko” Vega.

“Para nada empantanadas, lo que ha pasado es que por situación de presupuesto no se ha establecido la Fiscalía Anticorrupción, pero eso no va a detener nada, porque de no establecerse por razones de presupuesto se regresa a la Fiscalía”, declaró.

Recordó que si bien se nombró una Fiscal, no había fiscalía, y eso ha llevado tiempo, mientras sucede, la Fiscalía General ha pedido las cuentas públicas al Gobierno y las están analizando.