Retomarán grabaciones de telenovela

Aunque la novela "Te doy la vida" ya tiene varias semanas al aire, la grabación de la misma tuvo que ser pausada debido a la cuarentena, sin embargo Ara Saldívar, actriz que interpreta a "Gabriela" en la historia explicó que no se afectará su desarrollo.

En entrevista para este diario, la actriz señaló que aunque tuvieron que interrumpir las grabaciones sería a partir del próximo mes de mayo cuando regresen a los sets, todo con las debidas medidas de seguridad.

“Yo creo que para esas fechas, va a disminuir, no estoy diciendo que ya se va haber acabado la contingencia, esperemos, pero creo que todos los que nos dedicamos al mundo del entretenimiento, tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir generando contenido porque la gente espera que la novela siga.

“Entonces creo que no sería justo dejar al público con la historia a medias. Estamos conscientes de que trabajamos para el público, para la gente que disfruta estar en casa y se olvida un poco del estrés mismo con la telenovela”, comentó al respecto.

La joven actriz, agregó que de poder volver a grabar, se tomarían medidas de seguridad para continuar con las indicaciones de los expertos, con la intención de retomar la historia.

“En dado caso que sí nos dijeron que va ser todo súper mega cuidado, antes hacíamos mucho locación y creo que ahorita todo se va a mover a foros de Televisa para poder tener más el control de todo esto”, comentó Saldívar.

“Tratando mantener la compostura, la cordura, porque sé que es muy complicado y yo soy una persona que le gusta mucho andar en la calle... pero cuando no es necesario no lo hace", explicó.

Une la actuación con la música

En esta semana durante la transmisión de la novela se pudo ver la faceta musical de Ara, pues se escuchó su tema "Te doy la vida", balada que escribió junto a uno de sus amigos y que la tiene emocionada por su estreno.

Aunque una de sus pasiones es la actuación, la música es un escaparate que disfruta y que continuará experimentando a la par de su trabajo en pantalla.

“Yo no creo que estén peleadas una con la otra, ambas son arte, ambas son manera de expresarte, a mí no te pudiera elegir una cosa, pero a mí lo que me encanta de la música es que es libertad de expresión cien por ciento”, dijo.

"Te doy la vida" se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas por Las Estrellas y es una historia protagonizada por Eva Cedeño, José Ron y Jorge Salinas.

AL DETALLE

Novela: “Te doy la vida”

Protagonistas: Eva Cedeño, José Ron y Jorge Salinas

Transmisión: De lunes a viernes

Hora: 18:30 horas

Canal: Las Estrella de Televisa