Resultado de consulta ratifica recomendación por el derecho al agua: CNDH

MEXICALI, Baja California.- El resultado de la consulta ciudadana que expresa el rechazo de la comunidad a la empresa Constellation Brands, ratifica la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), avalando las deficiencias legales y populares en su instalación.

Raúl Ramírez Bahena, coordinador de la oficina regional de la CNDH con sede en Tijuana, recordó que el estado aceptó la recomendación 1/2020, que se giró en febrero de este año, donde se señalan una serie de puntos a cumplir, tanto a Conagua como el Gobierno del Estado de Baja California en torno a la vulneración al derecho al agua.

Recordó que se encontraron una serie de inconsistencias, omisiones, e incluso desvíos de carácter legal, y que dieron lugar a que avanzar el proyecto de Constellation Brands en Mexicali.

“Esta consulta lo que viene a hacer, es ratificar que el proyecto adolecía, no solo de irregularidades en material legal en torno a los permisos que se otorgaron, sino también, que no contaba con el apoyo de la población , que tiene una conciencia muy clara sobre el tema del agua”, informó.

“El tema de fondo es el derecho al agua, no lo debemos de perder de vista, hay que rescatarlo a raíz de la consulta, es el eje central, no si se instalaba o no la Constellation, sino el derecho al agua, sobretodo con una visión de sostenibilidad, no solo en las generaciones presente, sino en las futuras”, añadió.