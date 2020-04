Resulta negativo a Covid-19 gobernador Bonilla

BAJA CALIFORNIA, México.- Las sospechas y contagios de covid-19 entre el gabinete y personal del Gobierno del Estado, promovieron que se le aplicara una prueba diagnóstica al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en la que resultó negativo.

“Hemos tenido muchos elementos del gabinete, cercanos a mí, algunos contagiados, incluso hubo una muerte de una persona que trabajaba como escolta, ha habido una gran preocupación, yo me siento muy bien”, declaró.

El gobernador precisó que le hicieron la prueba PSR en tiempo real, el 14 de abril, donde resultó negativo, es un resultado fidedigno, según las autoridades de salud.

“Estoy muy bien, como dice el presidente, requetebién, me he cuidado, no he fallado en mis actividades, desinfecto mis cosas y le pido a todos mis colaboradores que lo hagan, porque el gobierno tiene que seguir”, abundó.