Respetaré decisión de SCJN: Bonilla

MEXICALI.- El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez afirmó que respetará cualquier decisión que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a las inconformidades que podrían derivar de la reforma constitucional por la vigencia a cinco años de la próxima administración, aprobada por mayoría en el Congreso del Estado.



“Ahorita está en cinco años, pero puede cambiar, independientemente de eso, nosotros vamos a trabajar todos los días igual, si es cinco o seis, y vamos a salir adelante con nuestros proyectos que tenemos plasmados por escrito y eso no va a cambiar el estado de ánimo, no vamos a decir que no tiene chiste. Eso no importa... No es el fin del mundo”, apuntó Bonilla Valdez ante el grupo Minarete.



El gobernador electo conversó acerca de sus planes y proyectos de trabajo y expresó su visión acerca del periodo durante el cual va a dirigir a Baja California, y cuestionó: “¿Para qué tanto brinco si está tan parejito el piso? Si tienen razón en sus inconformidades, lo va a decidir una autoridad”.



“Yo no tengo problema, yo me sujeto y seré respetuoso de la ley, que lo decida la Suprema Corte, pero para qué tanto escándalo. Si creen ellos que tienen la razón, nomás que esperen... es todo lo que tienen que hacer”, sostuvo.



Además señaló que conoce el Pacto Federal, que refiere que el Congreso Federal es igual que un congreso estatal.



“No hay autoridad por encima del congreso, al final del día los diputados son los que representan al pueblo, no el Ejecutivo. Ellos son los que tienen el pulso del pueblo”, agregó.



El Gobernador electo reprochó haber sido blanco de un ataque mediático por parte de ciertos grupos.