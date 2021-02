Resguarda tesoro cultural en su patio

MEXICALI, B.C.- Es Chito Mendoza pintado prácticamente a tamaño real, enmarcado por los algodonales y elementos imperdibles del Valle de Mexicali; se trata de una obra que representa la historia y cultura “Cachanilla”, y que por los estragos pandémicos podría perderse en un patio.

Wenceslao Mayorga Villareal, es el propietario de la obra, cada mañana despierta preocupado, preguntándose si la pintura habrá sobrevivido una noche más a las inclemencias del clima mexicalense.

El deseo de Mayorga es encontrar un lugar donde la gente pueda admirar la obra como parte del acervo cultural e histórico de Mexicali, opinó que lo ideal sería que el Estatal de las Artes lo adquiriera.

Para saber cómo fue que una obra pintada por el maestro Badilla, y además firmada por Chito Mendoza, Wenceslao se remontó al año del 2007, cuando estableció la Biblioteca de Historia del Noroeste.

Esta biblioteca tuvo gran afluencia gracias a que contaba con numerosos volúmenes de la historia de cada pueblo que visitó en sus viajes a Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Primero fue ubicada en la calle Obregón, posteriormente sería trasladada a un costado de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC, donde se popularizó entre los estudiantes, debido a los eventos musicales que organizaban en ese espacio.

“Nos sugirieron que pusiéramos un escenario donde pudieran tocar, así lo hicimos, en esa época nos visitaba el maestro Chinto Mendoza, llegaba sin avisar con su saxofón y empezaba a tocar, entre todo el grupo mandamos ponerle el foro Chinto Mendoza”, dijo. Así nació la idea de mandar hacer la pintura con el maestro Badilla, para que adornara el fondo del escenario, mucha gente se reunió para develar el cuadro, incluso Chinto Mendoza acudió y lo firmó.

CRISIS

El cuadro ha sobrevivido varias crisis, ya que por cuestiones económicas tuvo que cerrar la Biblioteca, la pintura fue trasladada a una oficina donde Mayorga tenía un negocio, cuando lo alcanzó la crisis económica por el Covid-19, tuvieron que entregar el espacio de renta.

Actualmente la pintura está a la intemperie en el patio trasero de la casa de Mayorga, con mucho esfuerzo trata de resguardarla con bolsas negras, cobijas, cuerdas, alambres y una estructura de metal.

“Desafortunadamente no pudo entrar a mi casa, no pude meterlo, lo tuve que ubicar en el patio, protegido, cuidado con todo lo que pudiera, pero los vientos, el agua, desafortunadamente es un deterioro”, comentó. “El Estatal de las Artes por decreto hacen un festival de Chinto Mendoza, normalmente en octubre o mayo, quisiera que vinieran los organizadores y adquirieran esta obra para que no se eche a perder”, comentó.

LA OBRA

La pintura fue realizada por el maestro Badilla, tardó dos meses en el proceso, conllevó una inversión de 15 mil pesos, además de ser protagonizada por Chito Mendoza, está dedicada al Valle de Mexicali.

“Por ahí se ve el Centinela, se ven las aves migratorias que pasan por el Valle, lo clásico, la mujer del Valle echando sus tortillas, y un hombre arando, es una composición muy rica sobre el Valle de Mexicali, obviamente el maestro Chinto tocando su saxofón en el algodonal”, describió.

Mayorga señaló que ha tocado puertas en los centros culturales de Gobierno municipal y estatal, sin resultado alguno, debido a que no ha sido posible reunirse con los servidores públicos derivado de la pandemia.

“Ha sido un sacrificio estarla cuidando, la protejo con plásticos, sabanas, cobijas, me voy al tianguis a comprar de segunda para poderla tapar, hasta le puse una estructura de fierro para que no se golpeara, todos los días me levanto y lo primero que hago es ver si no se me ha caído”, explicó.