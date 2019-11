Resaltan opacidad y crisis financiera de 'Kiko' Vega

Personajes y organizaciones civiles que mantuvieron una activa participación en la sociedad durante el periodo del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, fueron consultados para que opinaran lo bueno, lo malo y lo pendiente de su desempeño.

Sin lugar a duda, la pata de palo de esta administración fue la falta de transparencia en contrataciones y licitaciones, así como el mal manejo de las finanzas estatales, según las opiniones más reiteradas.

Lo bueno fue una respuesta para muchos difícil de contestar, incluso, algunos optaron por contestar que nada, que no sabían, o que ya se acabó su periodo, no obstante, no hubo otros tema en el que concordaran dos o más organizaciones o personajes.