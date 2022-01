Resalta alcaldesa colaboración en primeros 100 días

Un mayor conocimiento de los problemas municipales y mayor seguridad es lo que dejan a la alcaldesa Norma Bustamante Martínez los primeros 100 días de la administración municipal.

En entrevista para LA CRÓNICA, la edil mexicalense habló sobre su experiencia al frente del Ayuntamiento de Mexicali, los proyectos realizados durante este arranque de su administración y algunos de los puntos que consideró más importantes durante este periodo.

(LA CRÓNICA) ¿Qué le dejan a Norma Bustamante los primeros 100 días de la administración en Mexicali?

Norma Bustamante Martínez: Cuando empezaba, cuando desconocía a lo que me iba a enfrentar tenía esa gran inseguridad. Ahora con toda esa problemática sí me siento más segura, me siento más segura por varios motivos, porque ya conozco más de qué se trata esto, el origen de los problemas, las causas. Y por supuesto también me siento más tranquila por el gran equipo de colaboradores, un gobierno no lo hace la Presidenta o el Presidente Municipal.

(LC) En los primeros 100 días ¿cuál es el diagnóstico que tiene la Presidenta Municipal de Mexicali?

Norma Bustamante Martínez: A veces al hablar de diagnósticos tienes que hablar de gobiernos pasados y es de mal gusto, y de ninguna manera quiero afectar a nadie que haya estado aquí antes que yo, pero es evidente que los problemas que tiene Mexicali no surgieron ni ayer, ni el mes pasado, ni el año pasado. Son rezagos de muchas administraciones en donde hemos contribuido todos. Las metas son muy altas, las expectativas, el reto, pero te repito vamos encontrando los caminos para lograrlo: seguridad, limpieza, infraestructura, medio ambiente y, aunque no nos toca de manera directa, contribuir en todo lo que podamos a la salud.

Te puede interesar: Covid-19: Supera Tijuana a Mexicali en casos confirmados

(LC) ¿Esos serían los temas torales del gobierno?

Norma Bustamante Martínez: Más los que vayan llegando, como por ejemplo el de migrantes que no era nuestro tema y sin embargo hay que asumirlo como otro tema de la ciudad.

(LC) Hoy en la mañana hablaba de esta unión, este trabajo en conjunto que quiere hacer con los diferentes sectores de la sociedad ¿Nos puede hablar un poco más?

Norma Bustamante Martínez: De la sociedad y dentro del Gobierno. Esta cooperación entre direcciones nos va a hacer ahorrar dinero y ser mucho más eficientes, y eso es lo que estamos buscando. Pero hacia afuera, a veces el sector empresarial ha sido muy satanizado, parece que son los malos cuando son empresarios. Quiero que tengan un gobierno municipal abierto, de puertas abiertas, para que ellos sigan fortaleciendo las empresas tanto nacionales como extranjeras y sigan siendo fuente de empleo en Mexicali.

(LC) ¿Cuál fue el principal obstáculo que enfrentó en estos primeros días de administración?

Norma Bustamante Martínez: Obstáculo creo que no tuve ninguno, pero ya siendo absolutamente sincera, el gobierno anterior había hecho algunas cosas que si lesionaron mi imagen pública.

(LC) ¿Podemos decir que los primeros 100 días le dieron una radiografía más real de Mexicali?

Norma Bustamante Martínez: Así es una radiografía: ya conocemos, ya podemos ir, buscar, hurgar. De pronto ganas una elección y tienes meses de transición donde imaginas, piensas, crees, pero nada más, todos los conocimientos son teóricos. Ya te enfrentas a una realidad y todo es distinto.

(LC) ¿Cuáles son los siguientes pasos para el gobierno de Norma Bustamante?

Norma Bustamante Martínez: Pues son diferentes, ahorita en seguridad me siento tranquila por el trabajo que hace mi actual director, ahorita estábamos hablando sobre el gran tema de la basura. Quisiera sentar las bases y llegar a otros niveles, como en otras ciudades y en otros países, de que la basura más allá de ser un problema es una importante fuente de financiamiento para los gobiernos.

Fortalece Alcaldesa bienestar social

REDACCIÓN

En un evento realizado en la Casa de la Cultura, la Presidenta Municipal Norma Bustamante presentó su informe de acciones ejecutadas durante los primeros 100 días al frente del 24 Ayuntamiento de Mexicali, destacando cuatro ejes de su gobierno.

En su mensaje, Norma Bustamante expresó su entusiasmo por cumplir los primeros cien días al frente de la transformación de Mexicali, indicó que, en este período, se han sentado las bases que permitirán crear oportunidades para todas y todos los mexicalenses, en especial, para los que menos tienen.

Destacó, que en materia de seguridad a través del eje por un “Mexicali Seguro y en Paz”, la Dirección de Seguridad Pública Municipal en coordinación con la Sedena y la Guardia Nacional llevaron a cabo 103 operativos en el Valle de Mexicali, dando como resultado el decomiso de drogas y la detención de presuntos delincuentes.

Asimismo, en atención a las mujeres victimas de violencia se fortaleció el programa interinstitucional Fuerza Rosa, mediante el desarrollo de una aplicación para teléfonos móviles y más vehículos con características apropiadas para dar una mejor respuesta.