Repuntan vuelos comerciales en BC

Un aumento significativo se dio en el número de vuelos de arribo y salida desde los distintos aeropuertos de Baja California, reveló el Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez.

El gobernador, comentó que el incremento de viajes aéreos en la entidad, asciende a los 89 vuelos, en su mayoría, se dieron en el municipio de Tijuana, en donde presentan una paulatina reactivación desde hace días.

“En la movilidad aérea llegaron 89 vuelos, 44 de llegada, y 45 de salida, en Mexicali hubo ocho vuelos, cuatro de llegada, y cuatro de salida, la movilidad aérea está a alrededor de 80 a 90 vuelos diarios”, declaró.

Cabe recordar que hace algunas semanas, el aeropuerto de Mexicali, llegó a sufrir días sin un solo vuelo, volviendo complicada la operatividad de la empresa, así como la sostenibilidad de la cadena de negocios que rodean esta actividad.

El representante del Poder Ejecutivo, denunció que el aeropuerto de Tijuana tiene un gran adeudo con el organismo operador del agua, por lo que se cortado su suministro, a pesar de ello, sigue operando.

“Por eso el fin de semana reportábamos 250 vuelos, ha incrementado significativamente, a pesar de que el aeropuerto no tiene agua, ni drenaje, no sé cómo le está haciendo, no han pagado sus cuentas”, declaró.

A finales del mes de mayo, la entidad presentaba alrededor de 40 vuelos diarios, incluso se llegó a mencionar que la movilidad de aérea era tan raquítica que no estaba dejando suficiente derrama para la manutención de los aeropuertos.