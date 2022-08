Reportan postes de telefonía caídos y colgando de cables eléctricos

Se realizó el reporte de varios postes caídos en la avenida Río Fuerte y Calzada Venustiano Carranza en la colonia Valle Dorado. Vecinos informaron que esta problemática lleva desde las últimas lluvias y fuertes vientos que azotaron a la ciudad por lo que el tiempo ha pasado y a pesar de las llamadas, las autoridades no se han acercado.

Esta denuncia ciudadana se realizó por algunos habitantes de la calle afectada luego de que se hicieran llamados a las autoridades correspondientes por el peligro que representan estos postes telefónicos al colgar de cables eléctricos.

Sandra Ibarra, quien es una de las afectadas por esta situación comentó qué algunos vecinos siguen sin contar con servicio de teléfono y la compañía a pesar de recibir los reportes solo se ha acercado a observar pero no han actuado para restablecer el servicio a las personas.

“Es un peligro, un señor de aquí con un carrito azul, traía unas cosas de lo que vende, traía unas sillas, y como que no contaba con que fueran a tocar el poste, y yo dije ay ya lo mató, el poste se dobló todo, le cayó encima, y aún así nadie ha venido”, comentó Sandra.

La compañía telefónica no ha dado respuesta alguna a los vecinos y solo se han acercado a observar los cables pero no han tomado medidas respecto a los postes y el riesgo que representan al estar en esas condiciones, además, no se han acercado a reactivar el servicio a los vecinos que todos los días hacen un reporte por llamada a la compañía para que se acerquen.

“Imagínese cuánto tiempo que no han venido, es peligro, deja que vengan otra vez los vientos y las lluvias, se van a terminar de caer, no, ni lo mande dios. Yo tengo un hijo invalido, yo lloraba ya que decía que voy a hacer si los cables están colgando”, mencionó María Contreras una de las afectadas.

Los vecinos de la colonia Valle Dorado, que se ubican en la avenida Río Fuerte y Calzada Venustiano Carranza siguen a la espera de que la compañía telefónica se responsabilice y reconecte el servicio que tiene semanas caído, así como siguen reportando a las autoridades correspondientes para que se acerquen a colocar bien los postes que se han convertido en un peligro y han ocasionado algunos accidentes.