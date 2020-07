Reportan poca afluencia en sobre ruedas tras reapertura

Poca afluencia y horario reducido son dos de las características con las que los comerciantes de sobre ruedas en Mexicali entraron a la “nueva normalidad” después de más de cuatro meses sin poder laborar por la emergencia sanitaria del Covid-19.

Apenas son las 11:00 de la mañana en el sobre ruedas de la colonia Prohogar y más de la mitad de los locales ya se están retirando, cargando en sus vehículos sus últimos productos bajo el sol mexicalense que ya eleva la temperatura.

Esta es una de las reglas que puso el Ayuntamiento de Mexicali para que pudieran volver a trabajar, además del uso obligatorio de cubrebocas, la sana distancia de al menos 1.5 metros de separación y el uso de gel antibacterial, que comerciantes y visitantes deben cumplir por igual.

Hay cosas que sí nos afectan, por ejemplo tenemos que acordonar, pero no les podemos poner una sombra a los clientes” comentó Antonia Cabrera “es una problemática porque tenemos que tener cuadros más pequeños, reducir todo el puesto”

Toda la familia de la señora Antonia, quienes tienen más de 30 años atendiendo su puesto de venta de pescado, labora en el sobre ruedas y durante los meses de prohibición se vieron obligados a buscar otro empleo para sostenerse, por lo que se muestran felices por su regreso.

“Si nos extrañaban, nos han dicho ya queríamos verlos, saber que estaban bien, muchas personas son clientes de muchos años” dijo “está tranquilo, pero tenemos la esperanza de que vaya subiendo poco a poco”

Antonia admite que en ocasiones el calor y las restricciones hacen que sus clientes se retiren, aunque asegura que una mayoría de las personas que acuden utilizan tapabocas y respetan las medidas sanitarias.

Esta es la misma visión que dio Arturo Cárdenas, que desde hace tres años es trabajador de un puesto de carnitas ubicado a pocos metros del de Antonia, quien admite que tanto ellos como sus clientes ya se adaptaron a la nueva normalidad.

“Ahí va un poquito mejorando, parece que la gente se va dando cuenta que nos estamos poniendo” reconoció “como que la gente ya se impuso, la gente ya viene con su cubrebocas y todo eso”

La situación, sin embargo, es un poco diferente para aquellos puestos que se dedican a la venta de comida, pues contrario a lo que sucedía antes no pueden dar el servicio en el local lo cual merma sus ventas, en opinión de Ernesto Castro, quien mantiene un puesto de comida con su esposa.

Ernesto también resalta otro problema que no estaba antes de la contingencia; el constante cruce de vehículos que ponen en peligro a las personas que caminan por la zona.

“Es peligroso, hasta que no atropellen a alguien van a poner carta en el asunto los del municipio” puntualizó “antes no pasaban los carros, porque estaba un poquito más cerrado; lógico que ellos abrieron para que no haya más contagios, pero los carros no nos están respetando”

En experiencia de Ernesto, los primeros días de la nueva normalidad han traído muy poca gente a su puesto, pues hay días que no se alcanza ni el 30% de la afluencia que se tenía antes de la contingencia.

Felipe tiene más 30 años de trabajar en el sobre ruedas y afirma que nunca se había enfrentado a una situación como la que ha causado por el Covid-19, que le quitó su fuente de ingresos por al menos 110 días, además de que ha cambiado la dinámica del lugar.

“Si hay gente, pero pues no es igual el mercado que antes” admitió “viene menos gente porque no saben que estamos aquí, y también pues la gente no tiene mucho dinero porque no hay trabajo, y aparte en el caso de nosotros está cerrado ya Calexico, no podemos surtir”

Otro problema que resalta Felipe es que, ahora que no se les permite acercar sus autos a la zona, los comerciantes se enfrentan a la posibilidad de sufrir robos, pues no pueden estar al pendiente de sus autos.