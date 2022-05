Reportan mala organización en la campaña de vacunación contra Sarampión y Hepatitis B

Molestos e inconformes se mostraron algunos ciudadanos el día de hoy durante la jornada de implementación de vacunas contra la Hepatitis B y Sarampión que fue anunciada en días pasados por la secretaría de Salud y la cual fue se está llevando a cabo en los mismos puntos de campañas de vacunación contra Covid-19 a menores y de refuerzo.

Asistentes argumentaron que hubo una total falta de organización y un fallo en la transmisión de la información a la ciudadanía además de la obvia falta de personal pues solo se contaban con cuatro enfermeras de las cuales dos eran encargadas del llenado de formato, por lo que solo se encontraban dos enfermeras aplicando las dosis lo que generó una lentitud en la fila.

"Tengo esperando dos horas, no me han pasado, no sé si voy a alcanzar y he visto padres de familia con tres, cuatro hijos, pasando más rápido" cito una madre de familia inconforme.