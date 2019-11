Replica estafa maestra gobierno de Kiko Vega: denuncia SGG

BAJA CALIFORNIA, México.- Una réplica del modus operandi de la “Estafa Maestra”, fue utilizada por la administración de Francisco Vega de Lamadrid, para desviar 1 mil 200 millones de pesos, denunció por la vía penal el Secretario General de Gobierno (SGG).

Amador Rodríguez Lozano, señaló que a través de 40 empresas “fantasmas”, Vega, y otros funcionarios malversaron el recurso público, hecho que derivó en una denuncia ante la Fiscalía General del Estad (FGE).

“Todo parte de que se llevó a cabo una Estafa Maestra zona 4, es decir en Baja California, muchas de las empresas se constituyeron el mismo día que se hizo el pago, hemos investigado y hemos visto que varias tienen el mismo domicilio, en departamento inexistentes, en casas abandonadas, oficinas o domicilios que no existen, todas en la Ciudad de México”, declaró Rodríguez.

Son casi 40 empresas que supuestamente ofrecían un servicio de asesoría al Gobierno de Vega, algunas no tienen registro federal y Homoclave, una se encontraba en un padrón que el mismo SAT la había boletinado como empresa fachada que vendía facturas a la cual le depositaron ocho millones de pesos, aseveró.

Los acusados fueron el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, los ex secretarios de Planeación de Finanzas, Bladimiro Hernández y Antonio Valladolid Rodríguez, la ex Oficial Mayor, Loreto Quintero, Rutilio Pérez Flores y Enrique Salcido.

Los delitos plasmados abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta, coalición de servidores públicos, y/o infidelidad de la custodia de documentos, violación de secretos y/o negociaciones ilícitas, y/o fraude procesal, y lo que resulte.