Repatrian 2 mil niños migrantes por BC

BAJA CALIFORNIA, México.- En el último año repatriaron por Baja California a 2 mil 440 menores de edad mexicanos, autoridades revelaron que fueron retornados a sus estados de origen sin velar por su seguridad, y dándoles una estancia violatoria de sus derechos.

La falta de un sistema de coordinación entre dependencias, ha dejado en el olvido la obligación de brindar a las familias con niños, el albergue de manera digna; hoy en día tienen registro de dos de familias con niños, retenidos por un mes en el baño de una estación migratoria.

Así lo informó la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría General de Gobierno (SGG) en Baja California, Bárbara Patricia Pacheco Contreras.

Precisó que en el 2019, 9 mil migrantes mexicanos fueron repatriados en México, por Mexicali repatriaron a 1 mil 029 menores, y por Tijuana a 1 mil 411, lo que representa el 27% de las repatriaciones en el País.

“Todos los temas son importantes, pero el más urgente es el de migración, lo más importante es que no hay coordinación entre las dependencias, llega un niño migrante no acompañado y no se sabe que hacer”, afirmó.

Cuando se detectaba a un menor migrante no acompañado en Baja California, las autoridades lo regresaban en automático a su lugar de origen, a pesar de que pudiera significar un riesgo, explicó Pacheco.

“Hay que ver que le conviene más, por ejemplo si es un niño de un estado de México, si es regresado podría ser víctima de lo que venía huyendo, como el narcotráfico o un familiar violento, a veces es mejor canalizarlo a un albergue aquí”, describió.

La Ley es clara, no se puede retener a los niños en las estaciones migratorias, comentó, tienen un tiempo no máximo de 24 horas para darle un destino, esté o no acompañado, y tampoco puede ser separado de su familia, reiteró Pacheco.

UN MES DETENIDOS

Dos familias hondureñas, conformadas por padre e hija, han sido retenidas en la estación migratoria de Mexicali, debido a que no tienen a donde canalizarlos mientras se soluciona su repatriación.

“Tenemos el caso de dos familias, padre e hija, en ambas familias las menores de cinco años, en la estación migratoria, esperando su repatriación, tienen un mes viviendo en un baño aquí en Mexicali”, reveló.

La UNICEF le dijo a Pacheco, que es el primer caso de este tipo registrado en Mexicali, las familias agotaron su trámite y esperan ser repatriados, por el flujo de migración están saturados y no lo han hecho de manera expedita.

“No es que el Instituto Nacional de Migración (Inami) no haga su trabajo, sino que no tiene a donde mandar las familias, faltan centros para remitir a las familias que vienen con niños”, argumentó.

La servidora pública mencionó que han gestionado en albergues los espacios, pero les contestan que solo reciben a mujeres y niñas, ya que de entrar hombres, no se van a sentir seguras.

UNA RUTA

La propuesta de solución es aplicar una ruta de atención de protección a niñas, niños y adolescentes, compuesta de cuatro etapas, desde la prevención, hasta qué pasa si migra el niño, a dónde se canaliza, quién vela y pondera por su interés superior.

Para ello deben de capacitar a los servidores públicos, coordinarse y requieren recursos, recordó que debido a las finanzas quebradas ha sido difícil, ya que necesitan espacios y personas.

La Organización Internacional de Migración les va a acompañar en las capacitaciones para ser replicadores en la ruta de la atención al migrante. Comentó que el objetivo a corto plazo, es que se analice la problemática, y en marzo se voten las soluciones, a través de la aplicación de la ruta.

Deben de capacitar al personal del DIF, subsecretaria de Migración, Inami, y el Poder Legislativo. “Necesitan un lugar donde reciban a las familias, sean madre e hijos, o padre e hijos, donde tengan sus espacios de convivencia dignos, no pueden estar en un encierro debido a que la migración no es un delito”, argumentó.

En 2014 se creó la Ley General de los Derechos de Niña, Niños y Adolescentes, a raíz de los tratados internacionales de los que México es parte, en el que se reconoce a los menores como sujetos de derecho, explicó.

La Ley contempla que se establezca dicho sistema, no obstante, desde el 2014 nunca se instaló para coordinar las dependencias que velan por la seguridad y derechos de los menores.

El sistema debió coordinar las políticas públicas a nivel estatal, con base al trabajo de dependencias como el DIF, las secretarías del Bienestar, Salud, Hacienda, y Fiscalía General del Estado.

Antes de la actual administración estatal, dijo que había un titular en el sistema, pero estaba limitado porque no se les dotó de presupuesto, ni la importancia necesaria.

“No había fondos y no dejaban operarla, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo un exhorto de que debía sesionar el sistema y no sucedió, estaba olvidado, así como el sistema contra la trata de personas y la violencia contra la mujer”, aseveró.