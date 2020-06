Repartidores y chóferes toman oficinas de Recaudación de Rentas 

Decenas de repartidores de las plataformas Uber Eats y Rappi, así como choferes de Uber, tomaron las oficinas de Recaudación de Rentas del Centro Cívico y de la delegación González Ortega.

Este miércoles por la tarde colocaron cadenas y candados a las puertas de las oficinas en Mexicali, además estacionaron autos bloqueando entradas o salidas.

Los chóferes y repartidores se organizaron para salir de distintos puntos de la ciudad poco después de las 17:00 horas y se trasladaron a Recaudación de Rentas.

Foto: Javier Gallegos

Cinthia Aparicio Romero, chofer de Uber y DiDi desde hace 3 años, dijo que han tenido una falta de atención del gobierno estatal durante el proceso e implementación de la Ley de Movilidad del Estado.

"Nos convierten en criminales por el simple hecho de realizar nuestro trabajo, que está reconocido ante el SAT, no es ilegal y nos quieren criminalizar", explicó. "No nos vamos a mover de aquí hasta no ser escuchados".

La manifestación deriva de la implementación de la Ley de Movilidad Estatal, que regula las plataformas digitales de repartidores y transporte en Baja California, el costo de los permisos, el empadronamiento y las penas para quienes no cumplan con la reglamentación.

Foto: Javier Gallegos

Una de las nuevas medidas que más han afectado a los chóferes de Uber y DiDi es el valor factura del auto, que debe ser de 200 mil pesos en adelante, así como el número de vehículos de flotilla por cuenta, dijo Aparicio Romero.

"Estas medidas también afectan a los restaurantes porque con la pandemia han bajado sus ventas y la manera en que se han sostenido es con el servicio a domicilio", agregó.

Al cierre de esta nota, una comitiva de los manifestantes se reunió con Layla Zamora, directora de Atención a Grupos Sociales de la Secretaría General de Gobierno del Estado.

Foto: Javier Gallegos

Recientemente, Uber formalizó el empadronamiento de las unidades de la plataforma al Instituto de Movilidad Sustentable y próximamente harán el registro de chóferes.