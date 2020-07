Renueva Iván Déniz con Soles

Como parte de la conferencia virtual que se llevó a cabo el día de hoy, la directiva de los Soles de Mexicali anunció la renovación en el contrato del coach español, Iván Déniz, para la siguiente temporada de la LNBP.

“Estoy muy feliz de volver a estar en este Club. Van a ser once temporadas con el equipo y eso es difícil de ver, aunque eso ha pasado porque me he sentido a gusto y se me ha respetado a la hora de trabajar. También porque para todo el mundo los resultados han sido bastante buenos”, señaló Déniz.

El título de los Soles en la campaña anterior le permitió a Déniz ubicarse como el coach más ganador en la historia de la competición (tres campeonatos), no obstante, volverá a la quinteta cachanilla con el fin de agrandar su legado.

“Le pido a la gente que tenga confianza en nosotros. Hay años en que le hemos pedido que nos tengan paciencia por el tema de un grupo nuevo, pero ahora será diferente. Vamos a intentar empezar de la mejor manera posible, ya que la liga será corta y nos va a impedir tener algún tipo de error”, externó.

Para terminar, el estratega ibérico habló de la pretemporada que tiene planeada hacer con el equipo y de la intención de conservar a los jugadores mexicanos que vieron acción en el certamen donde conquistaron la cuarta estrella en la historia de la institución.

“Haremos una concentración fuera de Mexicali por el tema del clima que se nos presenta en esos meses. Vamos a intentar que la base mexicana sea la misma que la temporada anterior, ya que creo que es lo fuerte que ha tenido Soles”, externó.

LOGROS DE DÉNIZ CON SOLES DE MEXICALI

*Ostenta 6 finales de la LNBP.

*Tiene 3 campeonatos en el circuito.

*Logró un subcampeonato en el Final Four de Liga de las Américas.

*Ha participado en 6 ‘Juego de Estrellas’.

*Llegó a combinar su trabajo con la selección mexicana de baloncesto.