Regularizarán a comercio ambulante de la Garita zona Centro

Son alrededor de 35 a 40 comerciantes los que han sido regularizados en el área de la Garita Centro. Por medio de reuniones estarán buscando la zona a la que serán reubicados para no afectar al comercio en Mexicali, así lo informó el Secretario del Ayuntamiento, Daniel Valenzuela Alcocer.

Esto luego de los últimos actos violentos que se han registrado con los vendedores ambulantes en la línea internacional de la Garita en la zona Centro.

Respecto a esto, Norma Bustamante mencionó que no han retirado ningún comercio ambulante de la Garita, sino que, están llevando a cabo una regularización en la que le proporcionarán un chaleco para que sean identificables.

Te puede interesar: Investigan muerte de “franelero” como homicidio en riña

Sobre las personas que se dedican a este negocio, el secretario del ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela, aclaró que no se ha retirado a ningún comerciante y comentó que todas esas personas que ya no podrán operar ahí serán reacomodadas en otras zonas para no generar una afectación en el comercio de Mexicali.

“Todas esas personas, repito, que estaban dentro de la línea fronteriza que es decir, la Garita, se están reincorporando en otras líneas de comercio ambulante”, comentó Valenzuela Alcocer.

En estas reuniones que se han tenido, se ha buscado que los vendedores ambulantes no sigan laborando dentro de la zona federal. Por lo que aclaró que el Ayuntamiento de Mexicali no tiene una regularización dentro de esta zona ya que le compete a la Guardia Nacional.

“No puedo contestar si existen todavía ya que la competencia municipal no la tenemos dentro del área federal, eso ya es una cuestión dentro de lo que es la Guardia Nacional que nos dará esos datos”, comentó Daniel Valenzuela sobre si continúan comercios ambulantes laborando en la zona federal.

Por último, la Alcaldesa de Mexicali dijo que todo se trata de una coordinación que tiene que haber entre el Ayuntamiento y la Guardia Nacional para tener un mayor control sobre esta situación.