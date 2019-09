Regularización de autos chocolate no está en la agenda federal: Concanaco

MEXICALI, Baja California.- La regularización de automóviles ilegales o “chocolates” no está en la agenda del gobierno federal, confirmó el consejero nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Jorge Cervantes Arenas.

El empresario informó que durante una reunión con la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizada en días anteriores se tocó el tema, pero esta confirmó que no existe ningún proyecto.

Ella dijo que no tenía ningún proyecto de regularización de autos, que no está en la agenda, pero que es un proyecto que venía de la administración anterior y que no estaba descartado” informó.