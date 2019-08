Regresan de China con medalla de bronce en competencia de Robótica

Con una gran sonrisa y mostrando la medalla de bronce que colgaba de sus pechos, Francisco Javier Castillo y Emiliano Canché comentaron sentirse contentos de regresar a Mexicali después de haber competido en Chongqing, China, en un torneo internacional de robótica.

Los pequeños cachanillas expresaron que este viaje que duró alrededor de nueve días fue de mucho beneficio para ellos, pues llegaron cargados de nuevas experiencias.

“El participar, convivir y demostrar lo que sabíamos hacer fue algo que no imaginábamos qué pasaría, pero logramos hacer un gran papel con uno de los países más fuertes en tecnología”, comentaron.

DEMOSTRAR LO MEJOR

Emiliano, quien no dejaba de sonreír y mostrar su felicidad, platicó que estando allá fue algo de ensueño, pues durante su estadía se mostró fascinado.

“Yo estaba allá y decía ¿de verdad estoy en China?, fue algo impresionante y la verdad es que uno si sentía nervioso”, mencionó.

Francisco mencionó que estando allá, el peso de hacer un buen papel era lo que estaba cargando en hombros, pues sabía que era una competencia importante.

“En el viaje sentimos una presión porque pues íbamos a representar a todo México y en China, un país muy pesado en tecnología, así que sabíamos que teníamos que dar lo mejor”, indicó.

LA COMPETENCIA

Emiliano y Francisco mencionaron que ya estando en la competencia, donde participaron contra 58 equipos, de los cuales 30 eran de China, tuvieron que sacar lo mejor de ellos y organizarse de la mejor manera.

“Paco era el programador y yo el mecánico, entonces teníamos que coordinarnos, pues el robot teníamos que armarlo ahí mismo, lo cual pudo haber sido demandante pero aún así pudimos lograrlo”, expresó Emiliano.

“El robot que en apariencia se mira complicado ya no lo es, pues tenemos récord de armarlo en 5 minutos, más o menos, así que pudimos sacar el trabajo creo yo sin tanto problema”, dijo Francisco.

ENTREGA DE MEDALLAS

Los jóvenes mexicalenses, quienes no dejaban mostrar su alegría por el viaje al país oriental, indicaron que una vez pasadas todas las pruebas y tener en su pecho la medalla, fue para ellos de los mejores momentos de su corta vida.

“Fue demasiado en ese momento, pues quedamos en tercer lugar haciendo que seamos uno de los mejores países comparados con China, así que fue un choque de emociones”, comentó Francisco.

“Yo me siento muy contento de haber traído esta medalla que no muchos tienen la oportunidad de poderla traer hasta México”, comentó Emiliano.

PLANES A FUTURO

Los niños, quienes a esas alturas de la entrevista se mostraban mucho más desenvueltos, mencionaron que esto de la robótica se ha convertido en parte de su vida, por lo cual no piensan dejarlo, ya que esperan en un futuro dedicarse a ello.

“A mi desde chiquito me encanta el espacio, así que mi deseo es estudiar ingeniería mecatrónica, luego Ingeniería aeroespacial pues quiero trabajar en la NASA, construyendo las máquinas que van al espacio”, indicó Francisco.

“A mi también me gusta la robótica pero yo me quiero especializar en la bioingeniería, donde se realizan prótesis en los brazos, pues es un tema que a mi me apasiona”, expresó Emiliano.