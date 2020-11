Registro Civil opera al 30% por brotes Covid

Ante una serie de contagios de Covid-19 en las Oficialías del Registro Civil, operan con solo el 30% de la plantilla laboral, restringiendo la mayoría de los servicios, con excepción de los nacimientos y defunciones.

La directora del Registro Civil Estatal (RCE), Paloma Alegría Murrieta, mencionó que varias oficialías de los cinco municipios, por cuestión de la pandemia y los aumentos de contagios entre el personal, bajaron la atención al usuario.

La disminución en la atención se vio reflejada en el número de impresión de actas, inscripción de divorcios, inscripciones de nacimientos ocurridos en el extranjero, rectificaciones de actas, celebración de matrimonio, y el registro de menores de edad.

También se vieron afectadas las campañas de matrimonios colectivos, la inscripción de sentencias, y las campañas de doble nacionalidad, si bien bajaron los números, la dependencia trata de que se hagan por medio de las plataformas digitales, declaró.

“La dirección del Registro Civil en Mexicali, atiende hasta 400 personas a diario, es una cantidad exagerada, no hemos podido parar de contagios en mi oficina, ya hay dos recontagiados, sí hemos tenido la cautela, pero la gente no para, no se detiene, se han tomado medidas para disminuir la atención, no es que la atención se pare”, declaró.

“Se va a restringir conforme a la cantidad que se debe de atender, no solo por salud, sino por el reducido número de trabajadores, de un 100% que se trabaja, con pandemia se bajó a 50%, y ahorita tenemos un 30%, no tenemos personal, porque es demasiado personal enfermo”, declaró.

“Tecate tuvo que cerrar por 15 días las oficinas porque estaban contagiados todos, cada semana las Oficialías le reportan dos o tres trabajadores infectados”, ejemplificó la funcionaria estatal.

“Solo no pueden disminuir a los nacimientos y defunciones, son prioridad, los demás servicios se restringen conforme a la capacidad de la dependencia”, aclaró.

“Hay personal que sigue en guardias, y hay personas de grupos vulnerables, hemos bajado desde que inicio la pandemia en la atención al usuario”, declaró la directora.