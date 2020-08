Regina Blandón y Daniel Tovar serán ‘Parásitos’ en teatro

Siguiendo adaptando la modalidad del teatro en línea, los actores Regina Blandón, Daniel Tovar, Yuridia del Valle presentarán la puesta en escena ‘Parásitos’ en dirección de Miguel Santa Rita.

El pasado martes hablaron en rueda de prensa en línea, donde hablaron del por qué hay que ver esta obra y su mensaje satírico que sirve para no solo divertirse sino para explorarse uno mismo.

“Es un sentido del humor muy negro, que te va envolviendo y poco a poco, de lo que te estabas riendo... es una obra muy divertida pero que también te cuestiona mucho, hasta donde uno está dispuesto a llegar para obtener lo que uno quiere, te confronta”, expresó Yuridia del Valle.

Por su parte, Regina Blandón señaló la importancia de seguir contando historias aunque sea a la distancia para que el público se siga envolviendo en la magia del teatro.

“Sí para nosotros es algo extraño también, pero muy revitalizante y muy gratificante, y que siempre nosotros nos dedicamos a contar historias, es lo que más nos gusta en el mundo, entonces pues que sea como sea pero aquí seguimos”, añadió la actriz.

Daniel Tovar, por otro lado, indicó que esta nueva modalidad es una buena oportunidad para acercar el teatro a más gente y así crezca el amor por esta industria.

“Yo siento que el streaming da una evolución a lo que es el teatro, creo que es una herramienta maravillosa, espero que llegue para quedarse, porque precisamente eso, mucha gente que no ha podido ir al teatro, que no puede venir a la ciudad, que no tiene acceso porque el teatro es costoso, creo que ésta es la oportunidad perfecta para lo más cercano que es el teatro”, dijo.

SOBRE ‘PARÁSITOS’

La obra apuesta por un teatro creativo, cómico, provocativo, que apela a un tema cercano a nuestra sociedad; es una reflexión sobre lo lejos que podemos llegar para satisfacer nuestra avaricia material, adaptada a una experiencia digital.

La historia cuenta la vida de una joven pareja a la que le ofrecen una salida de la crisis de vivienda, y lo lejos que están preparados a ir para obtenerla contada a través de una retorcida sátira cómica. Oliver y Julia te quieren contar del hogar de sus sueños. Algunas de las cosas que hicieron para obtenerlo, quizás te parezcan impactantes. Pero quieren que sepas que todo lo hicieron por el bebé... Una divertidísima y extravagante comedia negra del internacionalmente aclamado “maestro del mito moderno” (The Guardian), Philip Ridley.

‘Parásitos’ se podrá ver online por Sala Estelar este sábado 5 de Septiembre a las 19.00hrs. Los boletos tienen un costo de $200 + cargo servicio y estarán a la venta en a través de https://www. salaestelar.com.