Reforzarán medidas durante dos últimas semanas de mayo

Durante las dos últimas semanas de mayo el Ayuntamiento Municipal reforzará algunas de las medidas aplicadas durante la contingencia sanitaria por Covid-19, con intención de reducir el número de contagios en el municipio.

En una transmisión en vivo la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda dio a conocer que desde la autoridad municipal serán ‘más estrictos’ en lo que respecta a las medidas de seguridad, debido a que a pesar de los esfuerzos no se ha reducido el número de contagios en el municipio.

“Dos semanas más que le pongamos todas las ganas, y vamos a poder terminar mayo con otras valoraciones” afirmó “si queremos regresar a la normalidad, a la nueva normalidad, tenemos que hacer este esfuerzo, porque si no esto se va a prolongar muchísimo”

La alcaldesa advirtió que de no acatarse las medidas de seguridad no se podrá entrar a la ‘nueva normalidad’ anunciada por el Gobierno Federal, por lo que si para el 30 de marzo no hay un descenso en los contagios se tomarán nuevas medidas.

Tan solo del 12 al 18 de mayo de 2020, en Mexicali se registraron 336 nuevos casos confirmados de Covid-19, incremento que la alcaldesa relacionó con el número de mexicalenses que salieron de casa el pasado 30 de abril para festejar el Día del Niño.

“El 30 de mayo vamos a valorar cómo van los casos en la ciudad, y quizá podremos dar nuevas medidas” indicó.

Para finalizar, Ávila Olmeda pidió que se sigan respetando las medidas de seguridad como salir lo menos posible de casa, sobre todo después de las 6:00 de la tarde, y resaltó que se mantendrán las medidas de suspensión a sobre ruedas, antros, gimnasios, bares y casinos, mientras que restaurantes y supermercados siguen funcionando con medidas de precaución.