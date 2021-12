Recuperan camiones de basura para el Valle; persiste falta de personal

A entre 18 y 19 camiones diarios incrementó el número de unidades disponibles para la recolección de basura en el Valle de Mexicali, señaló el director de Desarrollo Rural y Delegaciones, David Castro Urías.

Si bien hasta el mes pasado se hablaba de solo nueve camiones operando en el Valle, este viernes el funcionario confirmó que se han ido recuperando algunas unidades que estaban en talleres.

“Recuperamos ahí cuatro o cinco unidades, algunas entran a taller y salen, pero traemos un promedio de 18 o 19 unidades con las que estamos operando, diario” comentó.

Sin embargo, admitió que todavía existe el problema de la falta de personal para prestar el servicio de recolección de basura a todas las delegaciones.

Esto ha derivado en la necesidad de que unidades de alguna delegación deba trasladarse a otra para prestar el servicio, o que algún trabajador que está enfocado en otras funciones deba tomar atribuciones de recolector.

“En las 14 nos están faltando, tengo justamente el personal para poder operar” admitió “se me descompone uno de salud, o me sale otro de vacaciones, pues ya me deja… cojeando, hay que jalar de otros lados también”

Según señaló el director, actualmente el servicio de recolección de basura en las delegaciones del Valle de Mexicali se da una vez por semana, aún con la necesidad de reforzar el equipo y personal que ahí labora.