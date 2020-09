Rectifica Protección al Ambiente, no ha llegado ceniza a Mexicali

MEXICALI,B.C.- Tras analizar los mapas satelitales, autoridades ambientales precisan que el cielo y ambiente enrojecido durante la mañana en Mexicali, solo se debió al fenómeno de bancos de neblina y humedad, descartando que se trate de ceniza por incendios forestales.

No obstante, hay probabilidad de que en los próximos días, caiga en Mexicali la contaminación de los incendios forestales de California, detalló el director de Protección al Ambiente del Ayuntamiento de Mexicali.

Efraín Nieblas Ortiz, comentó que luego de revisar todas las bases de datos, no solo el monitoreo de Mexicali y Valle Imperial, pudieron apreciar que se trata de un fenómeno de neblina a altas alturas, formada por la gran humedad registrada en la región.

“Se estancó en Mexicali, se alcanza a ver perfectamente sobre una imagen satelital, es una brisa que se desplaza hacia el noroeste, este banco de neblina está llegando al océano pacífico”, explicó.

“Había sospechas de que fuera un impacto en el aire por los incendios en el sur de California, que incluso ya se presentaron por Tijuana, sin embargo no, pero eso no significa que las cenizas que están a gran altura no se empiecen a precipitar en Mexicali, por lo pronto no es lo que estamos observando”, aclaró.