Recorta Cobach 2 mil 414 lugares

BAJA CALIFORNIA, México.- Más de 2 mil aspirantes al Colegio de Bachilleres de Baja California (CobachBC), quedarán sin un lugar en el aula este próximo ciclo escolar, informó la directora general de la institución.

María del Rosario Rodríguez Rubio, señaló que esto es debido al recorte presupuestal hacia la educación media superior en el Estado, la cual afectó gravemente al colegio.

Indicó que fueron las autoridades federales las que dieron este aviso, siendo Juan Pablo Arroyo, subsecretario de educación media superior, y Héctor Garza, de la unidad administrativa de la secretaría de Hacienda.

“Esto fue algo que no solo pasó en Baja California, sino también en otras partes de la república, pues las autoridades federales nos comentaron que no habría más recurso para el Estado”.

“Nosotros nos encontramos molestos ante la insensibilidad, aún así nos hablaron del plan de austeridad del presidente, mencionándonos que teníamos que hacer ciertos ajustes, los cuales tenemos que llevar a cabo”, expresó.

AJUSTES

Rodríguez Rubio ante a esto, señaló que una reingeniería interna al igual que una reasignación de docentes, respetando sus antigüedades, sería de los ajustes a llevar a cabo para que la institución no se viera tan afectada.

“Con este tema, estamos llevando a nuestra máxima capacidad los grupos con 50 alumnos cada uno, compactando así 28 grupos, teniendo que hacer que nuestros profesores se esfuercen un poco más”, comentó.

BECAS

La autoridad educativa, no obstante, señaló que con estos ajustes, de los 9 mil 700 alumnos que no iba a aceptar Cobach, el número se redujo a solo 2 mil 414 estudiantes que no ingresarán al colegio.

“Es una pena que dadas las circunstancias no podamos aceptar a los aspirantes faltantes, pero estará disponible la opción de ser becados por parte del gobierno del Estado, con el programa de todos a la prepa, donde podrán ser ubicados en una escuela privada”, expresó.

Rodríguez Rubio señaló que hasta la fecha, la federación le debe al colegio 151 millones de pesos, además que con el recorte presupuestal, también está en riesgo el trabajo de 100 docentes interinos.

CECYTEBC

José Luis Kato Lizardi, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECyTE BC) quien también se encontraba presente en la rueda de prensa, por su parte mencionó que a ellos la administración federal, solo les debe 21 millones de pesos.

El director general, asimismo, expuso que ellos tomarán medidas similares de reestructuración, para poder aceptar a los más de 10 mil alumnos de nuevo ingreso en sus planteles.

RESULTADOS DE INGRESO

A mbos directores, junto con el subsecretario de educación media superior en el Estado, Juan Gálvez, expresaron que el 2 de julio será el día en el que se den a conocer los resultados de quienes fueron o no, aceptados en las preparatorias.

Gálvez, aunado a lo anterior, indicó que se estarán colocando módulos de atención para los jóvenes que no hayan sido seleccionados.

EN NÚMEROS

2,414 Lugares son los que se eliminarán en Cobach a nivel estatal

9,700 Lugares son los que se tenían contemplados en primer momento

151MDP Son los que señala Cobach debe la federación a la institución educativa

21 MDP Son los que se deben a Cecyte, según datos de su director