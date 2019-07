Reconocen que no hay preparación

MEXICALI, Baja California.- Mexicalenses mencionaron no estar preparados en caso de un temblor, tras el sismo de magnitud 7.1 ocurrido en el Sur de California, Estados Unidos, que se sintió ligeramente en Mexicali la noche del viernes.

Comentaron que a pesar de que saben que viven en una zona sísmica, no realizan actividades preventivas con su familia en caso de terremoto.

FALTA DE CULTURA

Alfonso Antonio Quintana, quien tiene 30 años vendiendo raspados afuera de Catedral, indicó que solo viven ella y su esposa en casa y el tema de los sismos lo consideran importante, pero no tienen nada preparado.

“La mera verdad no tenemos nada de eso, sabemos lo de hacer una maleta con comida guardada pero realmente no tenemos esa cultura, aunque sepamos que estamos en zona sísmica”, expresó.

El señor Alfonso comentó que el terremoto del 4 de abril de 2010 le tocó mientras estaba trabajando, situación que lo puso nervioso. “Ese día lo recuerdo bien, sentía que la catedral se me iba a caer encima y mucha gente no sabía qué hacer, entonces a 10 años de eso, seguro sí hay familias preparadas, pero otras tantas no lo hacen”, explicó.

Julia Barragán, quien estaba de visita en la ciudad pero dijo vivir en los Estados Unidos, señaló que la gente pareciera no pensar en eso, por lo cual no es un tema que se exponga tanto.

“En mi caso no estamos preparados, y eso que vivo en California donde apenas fue ese temblor, sabemos que tenemos que tener la comida enlatada y ya lista por cualquier cosa, pero no la tenemos, sentimos que no nos va a pasar y ese es el problema”, mencionó.

CONOCIMIENTO BÁSICO

María de los Ángeles, quien caminaba por avenida Reforma, comentó que su esposo perteneció a un grupo de rescate y a la Cruz Roja, por lo cual dijo tener conocimientos básicos de qué hacer en un sismo.

“En primer lugar hay que cerrar los tanques de gas, ubicar una zona donde no haya peligro, mantener unida a la familia y tener la mochila de emergencia es lo que más recuerdo, pero yo sé que no todos lo hacen”, expresó.

PLAN FAMILIAR

René Rosado, director de Protección Civil Municipal, señaló que el riesgo sísmico en Mexicali es latente, ocasionando que la propia naturaleza indique que se debe estar preparado.

Es por ello que se le invita a la comunidad cachanilla a que tenga en su casa un plan familiar al igual que una mochila de emergencia en dado caso de un sismo, señaló Rosado.

“La idea que propone Protección Civil es que a medidas de sus posibilidades, las familias puedan hacerse de una mochila de emergencia, donde puedan incluir alimentos no perecederos, agua, un pequeño botiquín y documentos oficiales.

“Esto va a permitir, por al menos tres días después del sismo, tener algo con lo que puedan subsistir”, indicó. El capitán expresó que, en cuanto al plan familiar, los mexicalenses deben practicar por al menos dos veces al año, recrear un simulacro y despejar todos aquellos objetos que puedan caerse.

¡PREPÁRATE!

Recuerda siempre tener a la mano:

• Agua: considera dos litros por persona al día (incluye botellas chicas que son más fáciles de trasladar).

• Comida: enlatada, barras energéticas y comida deshidratada.

•Abrelatas manual.

•Linternas y baterías.

•Radio portátil con baterías adicionales.

•Botiquín de primeros auxilios.

•Otros artículos: medicamentos y anteojos. Considera las necesidades de niños, tercera edad y discapacitados.

•Llaves de repuesto de tu casa y de tu auto. •Dinero en efectivo. •Copia del Plan de Emergencia.