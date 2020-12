Reconocen extensión de beneficios fiscales a BC

Al reducir del 16 al ocho por ciento el IVA y del 30 al 20 por ciento el ISR corporativo, sin embargo los requisitos que mencionan creemos que son complicados de cumplir, no tanto directamente por el contribuyente, sino porque algunos de ellos y los más importantes dependen de terceras personas. Que viene siendo no tener obligaciones por contribuyentes que no estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales y eso a final de cuentas está fuera de nuestro control, y eso es lo que ha limitado que tenga mayor éxito ese programa.

JORGE MENCHACA SINENCIO

Presidente de la Federación Canaco BC

Las pensiones que se han estado dando a las personas mayores, los apoyos que se han dado a las madres solteras y a los estudiantes, ya que de alguna manera permiten que haya más equidad en el sistema económico para las familias. Un tema que resaltamos mucho fue el haber sacado adelante el Tratado de Libre Comercio, ya que no fue nada sencillo, fue bastante complejo, otro aspecto positivo es el decreto de la Frontera Norte. Hay que reconocer que ha estado viniendo, acaba de estar en Baja California y ha estado mandado recursos para acá y lo vemos principalmente en Ensenada, la mayoría de las obras que se están haciendo aquí son con recursos del estado o de la federación.

Principalmente el aumento en la violencia e inseguridad, tenemos unos números muy elevados en Baja California y no se diga Ensenada donde jamás habíamos llegado a tocar los números que hoy vemos, casi 400 muertos en el transcurso de un año. En los otros municipios también hay números muy desagradables y mucho no es tema de los ayuntamientos, sino de la Federación. Vemos negativa la polarización de los temas políticos con términos como “fifís” y “chairos”, eso no integra, Es lamentable la cantidad de muertos durante la pandemia y que se hable de México como el peor lugar al afrontar esta enfermedad, el monitoreo centinela que se está haciendo no refleja claramente la cantidad de muertos, asimismo, el dólar es algo preocupante, llegó a tocar los 22 pesos, hoy está rondando los 20 pesos, pero todavía falta un largo camino para poder regresar siquiera a donde estaba parado.