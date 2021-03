Reclaman mujeres fin a violencia

Un numeroso colectivo de mujeres protagonizó ayer una marcha y manifestación, reclamando el fin de la violencia machista, a través de la justicia para las mujeres que fueron y son vulneradas.

La marcha fue convocada a las 17:00 horas, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el punto de reunión fue en Independencia y periférico Gómez Morín oriente para quienes iban en vehículos, y en L. Montejano e Independencia para las que llegaron a pie o en bicicleta.

El colectivo avanzó a través de la calzada Independencia, gritando consignas de justicia para la mujer, condenas al machismo y feminizadas, así como la exigencia a un aborto seguro y legal.

Al llegar a la explanada de los tres poderes en el Centro Cívico, las mujeres se concentraron frente al Palacio Municipal, levantaron pancartas y dibujos alusivos a esta lucha, así como fotografías de mujeres víctimas de feminicidio.

De manera organizada, las féminas guardaron un minuto de silencio con el puño en alto, por todas aquellas mujeres que murieron víctimas de un feminicidio en Mexicali, y en el mundo.

Posteriormente entonaron lo que se ha vuelto un himno feminista, “Canción sin miedo”, hubo un momento de tensión, ya que un pequeño grupo se acercó a las puertas del Ayuntamiento para quebrarlas, sin pasar a una mayor confrontación.

Las jóvenes realizaron un círculo para expresar y denunciar, agresiones y a sus agresores, los testimonios iban desde acoso sexual, violación, y pedofilia, los relatos desgarradores llegaron a conmover hasta las lagrimas a las presentes.

RECLAMOS

Algunos de los mensajes plasmados en las pancartas y mantas, reclamaban la violencia en contra de aquellas que ya no están, “Hoy no están todas nuestras voces juntas, porque desde la tumba no se puede gritar”.

“Te cansaste de oírlo, nosotras de vivirlo”, “Un violador no será gobernador”, “Podemos ser peores”, “El que no brinque es macho”, “La culpa no era mía, ni cómo vestía, el violador eres tú”, entre otras frases que portaban o gritaban.

DESTROZOS

Algunas de las asistentes expresaron su descontento realizando pintas y arrojando objetos contra las puertas de vidrio del Ayuntamiento, provocando que éstas se quebraran tras una serie de golpes y patadas.

Detrás de las puertas de vidrio, dentro del Ayuntamiento, había un grupo de agentes de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali (DSPM), listos para repeler cualquier intento de ingreso, o agresión contra el edificio o sus personas.

No obstante, la manifestación avanzó sin mayor confrontación, realizaron el movimiento “El violador eres tú”, y terminaron cantando nuevamente “Canción sin miedo”.