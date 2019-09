Reclama personal interino de SNTE el pago de nómina a la brevedad

BAJA CALIFORNIA, México.- Mostrando su inconformidad ante la falta de pago, personal interino del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 37, exigieron el pago de nómina dentro de las instalaciones del magisterio.

Alrededor de las 15:00 horas de ayer realizaron la protesta, en su mayoría administrativos, intendentes y veladores de distintas escuelas de la ciudad, quienes portaban una camiseta naranja donde mostraban a la delegación sindical a la que pertenecían.

Robert Balderas Santos, secretario general delegacional de la D-III-18, expuso que estos pagos atrasados no se han visto resueltos por la lider sindical, María Luisa Gutiérrez Santoyo, pues no se les han promocionado sus pagos.

“El Sindicato está aplazando todo por el cambio delegacional, porque a los compañeros no los meten a pago. “Además que hace 13 meses a compañeros de alta en base con firma de la maestra Gutiérrez Santoyo, no se les ha pagado y eso no es justo”, expresó.

FALTA DE COMPROMISO

Balderas Santos adjudicó que estos retrasos se deben a la falta de compromiso de la propia líder magisterial, quien en palabras del secretario delegacional, ella no ha cumplido con su palabra.

“La propuesta no ha salido desde aquí y pareciera que la maestra lo está haciendo para meter propuestas de amistades, ya que parece que no le importan los demás ya que ella ya se va a ir”, mencionó.

PIDEN RESPUESTAS

El secretario de la D-III-18 indicó dentro de las instalaciones, con sus compañeros, que esperan respuestas inmediatas por parte de la maestra Gutiérrez Santoyo, de lo contrario permanecerían dentro del Sindicato.

“Ellos tienen que ir a sus centros de trabajo a veces sin gasolina, piden prestado, entonces es algo que ha generado molestia. “Así que exigimos que todo esto se revise, y que las nóminas que estuvieron saliendo no solo favorezcan a unos cuantos como se ha hecho”, expresó.

Robert Balderas mencionó que el adeudo con su delegación asciende a más de un millón 200 mil pesos.