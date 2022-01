Reciben más familias dotación de cobijas

Con una sonrisa y muestras de agradecimiento es como pudieron verse varias familias mexicalenses en la segunda entrega del Cobertón Navideño realizado por LA CRÓNICA.

Recorriendo la zona de las colonias Flores Magón, Corregidora y el Porvenir, los cachanillas que fueron entrevistados anteriormente, comentaron estar contentos de tener dicho apoyo, pues han sentido como las temperaturas han estado disminuyendo los últimos días.

Don Eduardo quien vive con su hermano, comentó que las cobijas llegaron en buen momento, pues había estado pasando mucho frío.

“Han sido días muy fríos, no nos imaginamos que esto fuera a ponerse así, pues no hemos salido de la casa, tampoco he ido a trabajar por lo mismo.

“Pero pues ahora con estas cobijas la verdad es que podremos estar más abrigados, pues nada más somos mi hermano y yo en la casa”, mencionó.

La joven Yaneth, quien salió acompañada de sus hijos, indicó también estar agradecida, pues en su casa se llega a filtrar el frío.

“Les agradezco mucho a quienes donaron las cobijas y a ustedes por traerlas, esta Navidad y Año Nuevo se sintió fuerte el frío. “Así que ahora con esto, pues la familia podrá estar menos preocupada de que pueda enfermarse gracias a estas cobijas”, mencionó.

La señora Noemí quien estaba en compañía de amigos, se sintió muy complacida con la llegada de las cobijas, pues dijo que podrán ser útiles para su abuelita.

“De verdad muchas gracias por venir a traerme estas cobijas, le servirán mucho a mi nana a quien estamos cuidando.

“Ya con esto no pasará mucho frío, por lo que espero que a la gente que ayudó la bendiga Dios todos los días, expresó.

El Cobertón de LA CRÓNICA continuará mañana visitando a las personas vulnerables que contaron sus historias sobre la dificultad para afrontar el frío de la temporada.