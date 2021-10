Reciben FEX endeudado y sin dinero para Villa Navideña

Deudas a proveedores y falta de dinero fue lo que se encontró en las arcas del Patronato del FEX al entrar la nueva administración municipal, aseguró la presidenta municipal Norma Bustamante Martínez.

A poco más de dos semanas del inicio de su administración, Bustamante Martínez dijo estar en contra de las confrontaciones con administraciones pasadas, pero habló sobre la situación económica que encontró en algunas dependencias.

“Por ejemplo el FEX, nombre: deudas, proveedores que no se les pagaron, el millón y medio que necesitamos para la Villa Navideña no lo tenemos, con decirte que tuvimos que salir a pagar una quincena con un movimiento, legal por supuesto” afirmó "yo no sé entonces para qué sirvieron las Fiestas del Sol, los dejaron endeudados”

La alcaldesa señaló además que la Sindicatura Municipal entrará además a hacer auditorías al Sistema DIF Municipal, del cual mencionó que se quedaron “sin nada”, aunque no entró en detalles al respecto.

A pesar de estas declaraciones, la entrevistada aseguró que no se tendrán problemas con el pago de nóminas y aguinaldos para los trabajadores del Ayuntamiento de Mexicali, pues este recurso quedó asegurado gracias al ex-tesorero municipal, Víctor Amador Barragán.

Fue apenas el pasado 30 de septiembre cuando Norma Bustamante tomó protesta como alcaldesa de Mexicali, puesto que durante siete meses ocupó la también morenista Guadalupe Mora Quiñónez, suplente de la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda.