Rechazan siete diputados reforma al Código Penal

Quienes se pronunciaron en contra de la iniciativa para despenalizar el aborto fueron Monserrat Rodríguez y Miguel Peña, ambos de la bancada de Encuentro Solidario (PES), Marco Antonio Blásquez del Partido del Trabajo (PT) y los panistas Diego Echevarría Ibarra, Amintha Briceño Cinco y Alejandrina Corral Quintero.

Entre sus argumentos señalaron que la iniciativa debió presentarse de forma presencial, además de contar con mayor discusión en la sociedad.

“Estamos de acuerdo en que las mujeres decidan libremente sobre su cuerpo, pero la interrupción del embarazo ya no se trata solo de su cuerpo, sino de decidir sobre la vida de otro ser humano, y por eso no puedo estar a favor”, dijo Monserrat Rodríguez.

“Como bien jurídico la vida no puede tener distinta valoración, no podemos dar mayor valor a la vida humana independiente que surge después del nacimiento, a la que aún no ha nacido”, manifestó Diego Echevarría.