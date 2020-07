Rechazan matrimonio igualitario por segunda ocasión

MEXICALI, B.C.- El Congreso del estado volvió a votar la reforma al artículo 7 derogado el párrafo donde se establece que el matrimonio es entre una mujer y un hombre, con lo cual se abre la inclusión al matrimonio igualitario en Baja California.

A pesar de haber una tesis y jurisprudencia, además de resoluciones en el tema de matrimonio igualitario, el pasado jueves 16 cuando el entonces dictamen 48 no alcanzó los 17 votos para alcanzar la reforma de ley. De inmediato se aplicó el artículo 133 de la ley orgánica para regresar a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado de Morena, Juan Manuel Molina García.

Fue este jueves 30 de julio cuando de nueva cuenta se llevó al pleno del Congreso estatal para ser votado bajo la figura del dictamen 51. Durante la exposición de motivos fueron leídas las reformas al artículo 7mo de la Constitución Política de Baja California, donde ahora, el matrimonio se establece como la unión de 2 personas y no como entre un hombre y una mujer.

Durante el debate a favor y en contra de este dictamen participó la panista Eva María Vásquez, quien habló del respeto de los dos frentes que se han manifestado en el estado y culminó haciendo un llamado al diálogo y a la unión.

“Ha llegado a polarizarse tanto porque no dimos la oportunidad de socializar tanto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, jamás ha reconocido como un derecho humano al matrimonio igualitario.” Recordó la diputada Vásquez.

Carmen Hernández debatió el dictamen en contra, asegurando que la SCJN no impone agenda ni contenidos legislativos para ser votados por las legislaturas locales en los estados.

Efrén Moreno igualmente permaneció en contra y dijo que asume su responsabilidad en torno a su decisión de no aprobar el matrimonio igualitario.

En la contraparte donde se expusieron las ideas a favor, inició el diputado, Elí Topete, señaló que es responsabilidad legal y moral proteger a las minorías. Dijo que sería un error privar a estas minorías de ejercer sus derechos. Reconoció a los matrimonios igualitarios como un derecho constitucional.

Juan Manuel Molina, diputado de Morena, explicó el por que fue que se regresó al pleno del congreso el tema del matrimonio igualitario aplicando el artículo 133 de la ley orgánica y aseguró que en este momento ya no es un tema de socializar o no el tema, si no de votar

La legisladora Miriam Cano, quien desde el inicio se manifestó a favor del matrimonio igualitario, se pronunció que ya no se trata que es un matrimonio igualitario, es solo una cuestión de matrimonio entre dos personas.

“El acceso a esta institución no tiene por que ser negada nada mas por homofobia, hay que abrirlo.” Argumentó la diputada de Morena.

Julia González, argumentó que al día de hoy se siguen presentando los discursos y manifestaciones de odio, dijo que es momento de hacer política con amor y con libertad.

“acabemos con la pandemia del odio. Hoy votemos sí al matrimonio igualitario”

Fue así que se fueron dejando los testigos y argumentos en un debate que careció de un nivel parlamentario de primer mundo, los que hablaron en contra, siguieron en un tema conservador y los que estaban a favor, se les olvido no polarizar o dividir a la sociedad.

Sin embargo, Baja California perdió la oportunidad de proteger bajo su ley a la comunidad LGBTTTIQ+ que quieran contraer matrimonio, se perdió la oportunidad de ser una entidad progresista, sin homofobia y que vela por los derechos de todos.