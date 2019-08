Rechazan instalación de mega albergue en Valle de Mexicali

MEXICALI, Baja California.- La comunidad del ejido Michoacán de Ocampo, se organizó para encarar al Gobierno Federal y expresar su rechazo al mega albergue para migrantes que pretenden instalar en el Valle de Mexicali.



María Zavala Tenorio, presidenta del Comité, conformado por representantes de Manzana del ejido, comentó que dicho ejido, así como la mayoría de los que comprenden el Valle, tienen severas carencias, que debieran atender antes que pensar en instalar un albergue.

Señaló que el posicionamiento surge a partir de las declaraciones emitidas por del Delegado del Gobierno Federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, aseverando el pasado 9 de agosto, que construiría un albergue para migrantes en el Valle de Mexicali.



Los residentes de dicho ejido no fueron enterados de esta decisión, por lo que decidieron reunirse y conformar un comité el pasado domingo, para manifestar un rotundo no a la construcción del albergue.



La negativa es en el sentido de que el ejido no cuenta con los servicios básicos idóneos, como para que inviertan en la creación de un albergue, además de la deficiencia en la seguridad pública y el suministro de agua potable.



Fueron recibidos por el ingeniero Jaime Rojo, director general de ingeniería y desarrollo tecnológico en Baja California, a quien le enteraron que agradecen que el gobierno haga un esfuerzo por los migrantes, pero ese ejido carece de infraestructura y servicios básicos.



Señaló que el ejido es una bomba de tiempo por todas los organismos contaminantes instalados a su alrededor, como la geotérmica y Las Arenitas, por lo que les preocupa el impacto ambiental en el sitio con la llegada potencial de hasta 4 mil migrantes.



“Que quede claro que no estamos en desacuerdo de que los ayuden, sino porque nosotros como ejido no tenemos las condiciones para albergarlos, por tal razón consideramos que no es viable un albergue de esa magnitud que ellos marcan, 4 mil migrantes”, explicó.



“Ya no creemos, por ejemplo tenemos Las Arenitas, una planta tratadora de aguas residuales, que en su momento dijeron que no pasaba nada y que hasta nos íbamos a poder comer carne asada ahí, la realidad es que en verano no podemos estar a fuera de nuestras casas por los olores”, recordó.



La comunidad del ejido está esperando que se realice una consulta ciudadana, por lo pronto alrededor de 300 personas apoyaron con su firma la inconformidad, en el sitio habitan 4 mil individuos.



Contrastó que las nuevas generaciones del ejido no encuentran trabajo en la zona, por lo que es ilógico que lleven a migrantes, pues no tendrían donde laborar, como se había planeado al anunciar la idea de reubicarlos.



Mencionó que como ejidatarios no pueden vender tierras para un uso que no sea para la agricultura, a no ser que sea un terreno de alguien que haya salido del régimen ejidal, no obstante, considera que debe haber una consulta.

El Valle de Mexicali está en completo abandono, tanto por las autoridades federales, estatales y municipales, tenemos décadas solicitando servicios de los que carecemos, y de pronto nos contestan con que van a poner un albergue ¿cómo, a dónde va ir a dar todo?”, cuestionó.

Si bien tienen agua potable, explicó que a medio día la presión baja a tal grado que bañarse resulta imposible, multiplicando la población con los migrantes, sugiere que se agudizaría esta problemática.



Las autoridades les explicaron que tienen ubicados tres lugares en el Valle de Mexicali para arrendarlos, por lo pronto ya se llevó el documento dirigido al delegado a quien le manifestaron que no es viable por las características de la zona rural, concluyó.