Rechazan empresarios cortes de agua en Mexicali

MEXICALI, B.C.- Representantes de organismos empresariales locales alzaron la voz en contra de lo que califican como cobros "autoritarios" por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm) y el Gobierno del Estado.

Esto luego de que la semana pasada algunas empresas y hoteles sufrieron cortes de agua y el retiro de medidores por parte de la Cespm, sin que se hubiera recibido una notificación previa de la situación.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Alberto Sánchez Torres, presidente de Canacintra Mexicali, señaló que alrededor de 10 empresas por día sufrieron este tipo de cortes por parte de la dependencia estatal, asimismo, indicó que más de 100 empresas de diversos sectores ya iniciaron un procedimiento legal en contra de los cobros.

"Ha sido definitivo que hay empresas asociadas a Canacintra que se acercan y me dicen Alberto no se que hacer, no se si pagar la nómina, el seguro social, o lo que me está dictaminando Cespm" admitió el empresario "en Mexicali hay empresas de todos los tamaños, y no ha habido distinción"

Otros organismos como Coparmex, Index, la Asociación de Hoteles y Moteles de Mexicali y la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade) señalaron además que desde la dependencia municipal no se ha dado a las empresas derecho de réplica, incluso aunque algunas de ellas aseguran tener comprobantes de no adeudo.